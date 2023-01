El estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali no le ha fallado a la Selección Colombia. El máximo escenario deportivo del Valle del Cauca no le ha quedado mal a la 'Tricolor' y realmente se ha destacado en los últimos meses como la sede del equipo colombiano, tanto femenino como masculino. Van 14 partidos jugados y no se registran derrotas.

Vale resaltar que el Pascual Guerrero ha sido sede de la Selección Colombia Femenina, allí se jugó la primera fase de la Copa América 2022, en donde fue finalista y logró el cupo al Mundial y Juegos Olímpicos, además de varios amistosos jugados en este escenario. Lo mejor, la hinchada no falla.

Ahora, el turno fue para la Selección Colombia Sub 20, que en el Pascual Guerrero la ola amarilla se hacía presente en las gradas. Por ejemplo, en el último partido ante Argentina, en el que se jugaba la vida, asistieron, aproximadamente, 35 mil personas. No hay duda que este estadio también es casa del equipo colombiano.

Así lo describe el periodista 'Petiso' Arango en su cuenta de Twitter, allí comenta que el Pascual Guerrero se destaca como sede de las selecciones juveniles y de la Selección Colombia Femenina de Mayores, además con un dato relevante, 14 partidos jugados, 12 ganados, dos empates y cero derrotas.

Eso sí, hasta el momento y totalmente ratificada está Barranquilla como la sede de la Selección Colombia de Mayores. Nuevamente, para las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, el Metropolitano será la casa del equipo colombiano.