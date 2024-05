La Selección Colombia Femenina está a tope y pasa por uno de sus mejores momentos de la historia. Estamos hablando no solo de la Mayores, sino de todas las categorías, donde las jugadoras demuestran un excelente nivel deportivo y el peso de la camiseta ‘Tricolor’. Cuando se colocan la ‘casaca’, las cosas son muy diferentes. Linda Caicedo y compañía han podido descifrar lo que significa realmente representar a todo un país.

Es que los resultados hablan por sí mismos. La Selección Colombia Femenina ha logrado sucesos en la historia nunca antes vistos. El equipo se ha convertido en un ejemplo en la región, una lección para un país futbolero y un ejemplo para la FIFA, a tal punto que la entidad mundial exalta los procesos de la Federación y la dedicación de cada una de las jugadoras. Habla de madurez y resalta el buen presente de Linda Caicedo, la promesa de Ana María Guzmán y el liderazgo de Leicy Santos y Catalina Usme.

La FIFA, en un artículo especializado en su web, hace el recuento de las clasificaciones de la Selección Colombia a los Mundiales de este 2024 y los Juegos Olímpicos de París 2024. Y todo eso se ha conseguido debido a los buenos resultados de los últimos años. A su vez, destaca al país colombiano como anfitrión de la Copa Mundo Sub 20.

Lo descrito por la FIFA no deja dudas del buen proceso que se hace desde las categorías menores con las jugadoras colombianas, con gran proyección internacional y la posibilidad de mostrar el talento en la Liga Colombiana, además de la capacidad de clasificar a Copa Libertadores Femenina.

La FIFA resalta la madurez de la Selección Colombia Femenina

La FIFA comienza el artículo citando la más reciente participación de Colombia en el Mundial Femenino de Mayores, donde alcanzó la instancia de cuartos de final. Además, relata el suceso inédito del equipo colombiano en este 2024: la clasificación a los torneos más importantes, Mundiales y Juegos Olímpicos, donde promete sorpresas. Para muchos, la ‘Tricolor’ está llamada a sorprender en París 2024 y en las Copas del Mundo Sub 20 y Sub 17, las semifinales no se ven lejanas.

La FIFA también resalta el hecho que nunca había ocurrido en la historia. Pues, salvo Brasil, ningún otro equipo de Sudamérica había conseguido la seguidilla de clasificaciones a los torneos más importantes. A su vez, vale resaltar que la ‘Tricolor’ no formó parte de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 ni de la Copa Mundial Femenina 2019, además del cuarto puesto de la Copa América 2018.

Incluso, en la década anterior, las colombianas solo habían disputado dos Mundiales de mayores, en 2011 y 2015, cuando alcanzó los octavos de final en Canadá. La historia también muestra que estuvo en la misma cantidad de Juegos Olímpicos (Londres 2012 y Río de Janeiro 2016).

“En la Copa América 2022 disputada en Colombia, las cafeteras no rompieron con la tradición casi inalterable en Sudamérica: Brasil fue campeón, como en ocho de las nueve ediciones disputadas. Pero la segunda posición le valió los pasajes a Australia y Nueva Zelanda (Mundial Femenino) y París (Juegos Olímpicos)”, dijo la FIFA.

La FIFA habla de Linda Caicedo, Leicy Santos y Catalina Usme

La FIFA también pasa por los nombres que le dan una enorme jerarquía al equipo. Se destaca la experiencia de Catalina Usme, la goleadora histórica de Colombia. O Lady Andrade y la madurez de Leicy Santos, jugadora que pertenece al Atlético Madrid. Para la entidad mundial, la juventud de Ana María Guzmán promete tras su fichaje en Bayern Múnich.

Para rematar, no se podía dejar atrás a Linda Caicedo, la mejor jugadora de la Copa América 2022 y Balón de Plata de la Copa Mundial Sub 17 del mismo año. No hay duda que la delantera de Real Madrid es la esperanza de la Selección Colombia. Cabe recordar el golazo ante Alemania, que fue elegido el mejor del Mundial de Mayores.

La FIFA destaca a Colombia como sede de la Copa Mundo Sub 20

Pasando a la categoría Sub 20, la Selección Colombia afrontó el Sudamericano con todo el nivel posible y peleó por el título, teniendo en cuenta que no había presión por el cupo al Mundial, pues el país será anfitrión. Las guerreras colombianas pudieron dejar claro que son candidatas al título y hacer respetar la casa es la prioridad.

“Finalizó en lo más alto del Grupo B, con puntaje perfecto, incluida una victoria ante Brasil, la primera en la historia del fútbol femenino colombiano en todas las categorías. Aunque en la fase final no logró repetir el resultado ante la Verdeamarela, volvió a mostrarse por encima de sus rivales, con actuaciones individuales destacadas como Gabriela Rodríguez”, dice la FIFA.

“El torneo que se realizará en Colombia forma ahora una manera de consolidar, pero también de hacer crecer aún más las raíces. Millones de niñas volverán a ponerse frente a la TV para disfrutar a un grupo de jugadoras que las representan y se convierten en modelos que hasta hace poco no existían”, puntualiza la FIFA.

La FIFA y su ambicioso plan con el fútbol femenino: Colombia es fundamental

La FIFA, entre sus máximos objetivos a corto plazo, tiene al fútbol femenino en la mira. La entidad mundial quiere darle más rodaje y presencia a las jugadoras, clubes y selecciones en el mundo. A medida que pasan los meses, el auge por este ámbito deportivo aumenta y su potencial ofrece más oportunidades que el ente global quiere explotar. Por ejemplo, sin importar si es la sede de un Mundial, Colombia asistió al Sudamericano Sub 20 con la idea de tener más relevancia y competencia.

También se destaca el listado de objetivos que la misma FIFA ha divulgado. Uno de ellos es aumentar la participación femenina en el fútbol por todo el mundo, con el firme objetivo de alcanzar 60 millones de jugadoras en 2026. Otro, es potenciar el valor comercial, determinar nuevas fuentes de ingresos y optimizar las ya existentes en torno a las competiciones femeninas que permitirá la expansión y desarrollo.

Un punto que menciona la FIFA en su web y que tendría que ver con esta especie de doblete de la Selección Colombia Sub 20, es que la entidad también le apunta a “aprovechar la popularidad actual de la Copa Mundial Femenina”, “desarrollar nuevas competiciones de la FIFA”, “reforzar el calendario internacional de partidos femeninos” y “optimizar las competiciones regionales a todos los niveles”. Todo con el fin de mejorar las competencias femeninas en el planeta.