La razón por la que Alexei Rojas no fue convocado a la Selección Colombia

Selección Colombia Sub 20

El técnico de la Selección Colombia Sub 20, Héctor Cárdenas, dio a conocer la nómina de jugadores convocados para los próximos partidos amistosos, que servirán como preparación para lo que será el Mundial en Indonesia, convocatoria que contó con varias y llamativas ausencias.

Uno de los que no estará para estos juegos, será el arquero Alexei Rojas Fedorushchenko, uno de los futbolistas más queridos por los hinchas 'cafeteros' y que muchos piden que sea el titular en la portería colombiana.

Tras no aparecer en nombre de Alexei en la lista, muchos fanáticos cuestionaron que no estuviera, pero pocos conocían la verdadera razón por la que no fue llamado por el técnico Cárdenas.

El periodista del canal ESPN, Julián Capera, reveló por medio de su cuenta de Twitter, que Rojas no fue llamado, debido a que el Arsenal de Inglaterra, club al que pertenece, no lo quiso prestar en esta ocasión para los juegos amistosos, ya que no está obligado a hacerlo.

De esta manera, se acaban con las especulaciones y se espera que para la Copa del Mundo sí esté Alexei y el Arsenal lo preste a la Selección Colombia.