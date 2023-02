La Selección Colombia jugó en El Campín y la afición en Bogotá no le falló.

La Selección Colombia jugó en El Campín y la afición en Bogotá no le falló. El equipo Sub 20 enfrentó el duro reto de la Selección Uruguay, en el inicio del hexagonal final del Sudamericano Sub 20, que se trasladó a la capital del país luego de jugar la primera fase en Cali.

La afición no le falló a la Selección Colombia, más de 33 mil espectadores se dieron cita en el máximo escenario de Bogotá. El estadio El Campín acompañó masivamente a la Selección Colombia y estuvo casi lleno. Los hinchas de la capital mostraron que si de la Tricolor se trata, no hay condición alguna.

Incluso, muchos en las redes sociales comienzan a proponer a Bogotá como sede de la Selección Colombia. Por otra parte, el resultado no acompañó el espectáculo en las gradas, pues la Selección Colombia cayó ante la aguerrida Uruguay que con un gol en un rebote le bastó para comenzar ganando en el hexagonal final.

"Está claro que El Campín debe ser la sede de la Selección. Lleno total, aliento de verdad, no como en Barranquilla, y ventaja competitiva por la altura", dice uno de los usuarios en Twitter.