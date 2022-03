Yoreli Rincón, considerada una de las grandes figuras de la historia del fútbol femenino en Colombia y referente en la Selección, lanzó picantes palabras y habló de un veto que tiene en el equipo Tricolor. En la última década, ella ha logrado construir bases junto a demás referentes del equipo colombiano.

Es que lo de Yoreli Rincón es inmenso. Ella fue la primera jugadora en salir de Colombia, al XV de Piracicaba de Brasil, de ahí dio el salto a Europa, al Malmo de Suecia. Momentos históricos que la hicieron una gran pionera en el Viejo Continente, además de ganar un título en la Liga Femenina sueca.

Con la Selección Colombia ha sido historia total, cuatro mundiales entre la Sub-17, Sub-20 y Mayores y fue elegida como la Mejor Jugadora de la Copa América en 2014. Con los pergaminos, volvió al país a ser campeona de la Liga Femenina y una Copa Libertadores con Atlético Huila. Linda trayectoria.

Lastimosamente, toda esta gran carrera deportiva se ha visto manchada por un presunto veto de la Selección Colombia contra Yoreli Rincón. Actualmente en la Sampdoria de Italia, la referente habló de lo que sucede y se vio muy dolida por todo lo que ha pasado recientemente en el equipo femenino colombiano.

"La verdad todos la saben, pero la esconden; desde 2018 no voy a la Selección Colombia. No sé porqué estoy vetada, me imagino que por las peleas que he dado, de los premios de la Copa Libertadores o cuando sacamos a la luz el tema de los pagos y dimos la pelea, cuando la Liga solo llevaba dos años. Creo que les han mejorado las condiciones a mis compañeras, pero no sé por qué no volví", dijo Yoreli Rincón en Blu Radio.