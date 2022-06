Jackson Martínez, delantero colombiano, habló en exclusiva con Bolavip+ y contó detalles de su posible regreso a las canchas. Además, se refirió a la lesión de tobillo que lo fue sacando de las canchas, su otra faceta como cantante y una infinidad de historias con la selección Colombia en el Mundial de Brasil 2014 y las Eliminatorias. También dio su opinión sobre Néstor Lorenzo, nuevo entrenador de la selección Colombia.

Opinión de Néstor Lorenzo

Si me gusta o no, me lo reservo. Él ya conoce a un grupo, la Federación, la ciudad y a la selección, puede asumir el mando del equipo sin que lo tomen por sorpresa, hay que darle el apoyo y esperar que le vaya bien.

Selección Colombia

Cuando llegué al 2009 estaba Yepes, Amaranto, Córdoba y siempre me hicieron sentir como en casa. En 2014 éramos un grupo muy unido, todos defendíamos al compañero, había mucho respeto por el joven y por el de experiencia.

Pékerman

Era un técnico que nos daba libertad, entendía que éramos un grupo alegre. Teníamos un gran equipo de jugadores, él tenía un gran grupo de trabajo, sabía cómo enfrentar los partidos, todos confiábamos en su estrategia. Lo que se hizo con él fue muy bueno. Hay entrenadores que no tienen mucha afinidad con los jugadores, no confía tanto en ellos y a mí me tocó esa situación con él, siempre trataba de dar lo mejor, pero mostraba respeto por mis compañeros.

Mundial Brasil 2014

Tuve la bendición de marcar y celebrar mostrando mi región, de dónde yo soy y ser ejemplo para los jóvenes que quieren ser grandes en el fútbol, el mensaje fue para mi pueblo, fue un momento único, todos los jugadores quieren ir y marcar en un Mundial. Además, no jugué en posición, pero hice lo que podía.

Regreso a las canchas

Vengo entrenando, me siento mucho mejor, contemplo regresar en agosto, he tenido varios acercamientos, pero tengo unos exámenes previos. Las conversaciones han sido en el exterior.

Lesión en el tobillo

Fue crónica y peligrosa para mi salud, jugué con esa lesión por mucho tiempo, fue empeorando y después de 2 años volví con mucha dificultad y aún con eso tuve una buena temporada en Portugal.

Relación con Simeone

Tengo una buena relación, siempre le dije que me diera minutos para responderle, fue un pedido de algo que necesitaba en el momento. A la hinchada le tengo un gran aprecio, siempre me apoyaron.

Relación con Quintero y James

A James le tengo un gran aprecio. Cuando yo llegué a Porto me quedé en el hotel del equipo, él me invitó a su casa y me recibió, fue una gran ayuda para adaptarme y conocer la ciudad, en ese momento estaba solo. Hice una gran amistad.

Con JuanFer tengo una gran anécdota. Él era el jugador diferente, pero no le dieron la oportunidad, en su momento le dije que yo iba a ser la persona que más iba a disfrutar cuando estuviera bien, cuando fue a River me dio mucha alegría, tenemos una amistad muy bonita, siempre con mucho respeto. Sabía de su carácter y por eso le di muchos consejos.

Faceta como músico

Estoy lanzando mi nuevo álbum musical que se llama “no hay duda”, quiero mostrar que no hay dudas para seguir a Dios. Con JuanFer grabamos una canción, le dije que tenía que ser para Dios y no hubo problema, la hicimos y la tiene ahí para cuando la quiera lanzar.

En este momento estoy en Portugal, estoy enfocado en la música y lo empresarial.