Vélez no se la rebaja a Rueda: "Es un equipo demagogo y 'populachero'"

El reconocido periodista Carlos Antonio Vélez criticó muy duro al entrenador Reinaldo Rueda tras el empate 0-0 de la Selección Colombia ante Paraguay en el Metropolitano Barranquilla, por la fecha 14 de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Catar 2022. Era un partido que se debería ganar para salir de la zona más congestionada de la tabla de posiciones.

Incluso, los paraguayos tuvieron la jugada más clara del partido, tras un mal movimiento del defensa Dávinson Sánchez, el balón quedó servido para que Miguel Almirón rematara pero la pelota dio en el palo. Colombia, por su parte, lo intentó con una jugada individual de Duván Zapata, un remate de James Rodríguez y un intento de vaselina de Diego Valoyes.

Al final, la deficiencia en la definición se hizo notar. Colombia no estuvo fino y no pudo cerrar la mala estadística de 470 minutos sin marcar un gol, además del quinto partido en el que no se anota, de esos han sido tres empates en Barranquilla, uno en Montevideo y una derrota contra Brasil en Sao Paulo.

Es por eso que el juego ante Paraguay debería ganarse, pero no fue así, lo que de inmediato generó la polémica y la reacción de varios especialistas, uno de ellos es Carlos Antonio Vélez, quien no se guarda nada y apunta al entrenador Reinaldo Rueda. Colombia está en cupo directo con 17 puntos.

La crítica de Carlos Antonio Vélez a Rueda

"Es muy triste ver como un equipo que hizo 72 minutos primorosos en Brasil, creyendo que iba a tener continuidad en el tiempo, hoy es uno nuevo. Es un equipo demagogo, populachero, hecho para la tribuna y galería, que no respondía a las necesidades. Había suspendidos, el que arrancó hoy no había jugado. Cuando se hacen las reparaciones, es otro. Uno nuevo para iniciar, reparar y terminar", dijo Carlos Antonio Vélez en Win Sports.