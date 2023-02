Carlos Antonio Vélez, una de las voces autorizadas del fútbol colombiano, habló de la sede de la Selección Colombia, uno de los temas más polémicos de los últimos días. El periodista deportivo no se guardó nada y defendió con argumentos el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Vale resaltar que este tema volvió a las redes sociales y a la opinión pública tras las presentaciones de la Selección Colombia en el Pascual Guerrero de Cali y El Campín de Bogotá. Muchos periodistas, otros seguidores del fútbol e hinchas de la Tricolor colocaron el debate sobre la mesa e incluso desde Medellín también se hicieron sentir.

Por supuesto, se defendía y se criticaba a Barranquilla, se colocaba a Bogotá o se presentaba Cali con el Pascual Guerrero y Medellín con el Atanasio Girardot. En días pasados, Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombia de Fútbol, no dejó dudas de que el Metropolitano seguirá siendo la sede.

Ahora, el turno fue para Carlos Antonio Vélez. En su editorial en Palabras Mayores de Antena 2, el periodista mostró algunas fallas que tiene El Campín y la razón por la que no puede ser sede de la Selección Colombia, ventaja con la que sí cuenta el Metropolitano de Barranquilla.

"El respaldo a Colombia ha sido extraordinario y lo de Bogotá es maravilloso. Lástima que El Campín no tenga cómo competirle al Metropolitano. Sí, no tiene cómo ¿Saben por qué? Porque el Metropolitano tiene 15 mil sillas más que El Campín y entonces no es negocio venir a jugar a Bogotá, es negocio jugar en el Metropolitano. Hay 15 mil sillas más, independiente de lo demás. No se desgasten en eso. Muy bueno lo de Bogotá y algún día vendrán por aquí, pero la casa de la Selección es Barranquilla. Son 15 mil asientos más", dijo Carlos Antonio Vélez.