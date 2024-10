Argentina no se olvidó de la Selección Colombia y le envió un mensaje tras empatar con Venezuela

Luego del empate contra Venezuela, Argentina no se olvidó de la Selección Colombia y le envió un mensaje en las Eliminatorias.

La Eliminatoria Sudamericana al Mundial 2026 volvió en todo su esplendor, no por nada dicen que es la más difícil en el mundo del fútbol, y luego del empate de Argentina contra Venezuela, Lionel Messi y compañía no dudaron y le enviaron un firme mensaje a la Selección Colombia y a todos sus rivales.

El picante de las Eliminatorias es cosa seria… Luego de aquella final de la Copa América 2024 que se definió en el segundo tiempo de la prórroga, Colombia recibió a Argentina en Barranquilla con mil y una quejas de por medio. ¡Y no es por exagerar!

Antes del partido, el entrenador Lionel Scaloni sostuvo que iban a jugar en un horario (3:30 P.M) que no debía ser por el calor y luego de la derrota por dos goles a uno ratificó su queja diciendo que la hora no permitió ver el partido que los hinchas esperaban. El DT no fue el único que se quejó.

“Estamos acostumbrados a estas cosas, nos trajeron acá a Barranquilla con este horario, en su momento tuvimos que ir a Chile con la altura. Es normal, cada uno intenta sacar ventaja contra la mejor selección del mundo”, señaló Rodrigo De Paul y era más que evidente que Argentina quedó caliente, deportivamente hablando, después de la derrota contra la selección colombiana.

Argentina empató con Venezuela y Colombia perdió vs. Bolivia. (Foto: Getty Images)

La novena fecha de la Eliminatoria Sudamericana se abrió con la derrota de Colombia contra Bolivia a pesar de que el equipo boliviano jugó con diez hombres más de 70 minutos. Luego fue el turno para que Argentina jugará contra Venezuela y se dio un empate que volvió a estar cargado de quejas por parte de los jugadores argentinos.

Argentina no se olvidó de la Selección Colombia y le envió un mensaje

Luego del empate a un gol contra Venezuela, los jugadores de Argentina fueron saliendo del estadio Monumental de Maturín y de un momento a otro… ¡Oh, sorpresa! Apareció un mensaje para la Selección Colombia y todos los rivales en las Eliminatorias con la nueva camiseta que utilizaron los jugadores. “Campeones de América”, decía la prenda que llevaron Lionel Messi y compañía.

Los próximos rivales de Colombia y Argentina por Eliminatoria

La Eliminatoria Sudamericana al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, llega a la décima fecha. Mientras que Colombia jugará contra Chile el martes 15 de octubre a las 3:30 P.M. en el estadio Metropolitano, de Barranquilla, Argentina enfrenta a Bolivia el mismo día a las 7:00 P.M. en el estadio Monumental.

