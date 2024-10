Amargó resultado de la Selección Argentina en Maturín, por la novena fecha de las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial 2026. El equipo argentino no pasó del 1-1 en condición de visitante en medio de un partido cargado por la lluvia que forzó la hora del comienzo.

El partido de la Selección Venezuela vs. Argentina debía comenzar a las 4:00 pm, hora colombiana. Pese a la programación, el fuerte clima hizo de las suyas en suelo venezolano y poco más de dos horas antes para el inicio, las fuertes lluvias hicieron acto de presencia en la ciudad de Maturín y provocó que gran cantidad de agua se acumulara sobre el campo de juego.

Venezuela tuvo la intención de que el partido iniciara lo más pronto posible, mientras que Argentina decía que no estaban dadas las condiciones para que el encuentro se desarrollara con normalidad a raíz de la gran cantidad de agua en la cancha. Finalmente, a las 04:30 pm, hora colombiana, el duelo comenzó.

El partido sí fue muy complicado por la situación de la cancha. Muchos charcos y pozos de agua que complicaban la trayectoria del partido y las posesiones y secuencias se veían seriamente afectadas. Asimismo, antes de finalizar el primer tiempo, Argentina ganaba 1-0 gracias al gol de Nicolás Otamendi.

En el segundo tiempo, el ídolo de Venezuela, Salomón Rondón, puso tranquilidad y avivó el festejo venezolano tras empatar el partido al minuto 65. Al final, ‘La Vinotinto’ aguantó y el compromiso quedó 1-1. El punto mantiene a los venezolanos en la pelea por un cupo al Mundial 2026.

Julián Álvarez y Tomás Rincón en Maturín. (Photo by Edilzon Gamez/Getty Images)

Inmediatamente, tras el pitazo final, comenzaron las quejas de la Selección Argentina por las condiciones de la cancha. Uno de los que habló del tema fue el volante Rodrigo De Paul, quien lanzó duros cuestionamientos por el césped y la cantidad de agua.

El estado de la cancha de Maturín no puede ser peor. Vuelve a fallar el sistema de drenaje…

“Horrible partido. No se podía jugar al fútbol. Había que ir a la segunda pelota. No está bueno, pero es lo que toca. Las mejores condiciones son que haya un buen campo, un buen clima y que la pelota corra. No pedimos mucho”, dijo De Paul en zona mixta.