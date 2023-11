La Selección Colombia se impuso sobre su similar de Paraguay por la mínima diferencia en un partido bien disputado y que se ganó desde los primeros minutos. Rafael Santos Borré fue el autor de la solitaria anotación del compromiso que le dio otros tres puntos al equipo dirigido por Néstor Lorenzo. La prensa paraguaya publicó la narración del gol y se hizo viral en las diferentes redes sociales.

“Nos están paseando” fue una de las frases de las que más se comentó en las plataformas digitales. Varios hinchas aceptaron la superioridad del conjunto ‘tricolor’, aunque se critica la diferencia en el resultado, pues pudieron ser dos o tres.

Narración paraguaya del gol de Santos Borré

La jugada previa al penal fue una gran acción colectiva en la que la tocaron la mayoría de los jugadores colombianos en el frente de ataque. Los cambios de orientación, los controles y los pases bien ejecutados fueron los protagonistas. Los paraguayos reconocieron: “qué buen control tienen los colombianos”, dijo el narrador.

Los comentaristas, tras el gol de Borré, sonaron resignados con frases como: “nos están bailando los colombianos, nos están tocando”. Destacaron el trabajo de los volantes que tuvieron un trabajo impresionante, tanto en defensa como en ataque.

James Rodríguez y Kevin Castaño fueron los de mejor calificación, tuvieron un partido correcto, entregaron bien la pelota y generaron opciones claras de gol. Incluso, el ‘10’ estrelló un balón en el travesaño. Castaño, a pesar de su edad e inexperiencia en la ‘tricolor’, dijo presente y mostró condiciones para quedarse con la titular para los siguientes partidos.

A los paraguayos les costó tomar el control del partido, no pudieron coger el balón y cuando lo tomaban no tenían generación de juego, fue más ‘garra’ que fútbol y lograron tener algunas aproximaciones, pero no concretaron.

Próximos partidos de la Selección Colombia

La Selección Colombia quiere seguir mostrando que es uno de los mejores equipos de Sudamérica. Los dirigidos por Néstor Lorenzo ya se concentran en lo que será la Copa América donde esperan competir por título. También quiere seguir consiguiendo triunfos en esta Eliminatoria para no complicarse.

Los próximos partidos de la Selección Colombia en Eliminatorias serán ante Perú y Argentina. Primero en condición de visitante ante los ‘Incas’ el 5 de septiembre del 2024 en juego válido por la séptima fecha. Luego lo hará ante la Selección de Messi en el estadio Metropolitano de Barranquilla el 10 de septiembre. Los dos horarios están por definirse.