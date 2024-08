Colombia reclamó un penal vs. Argentina en la final de la Copa América y Carlos Antonio Vélez explicó por qué no fue apoyando al árbitro.

Vélez apoyó la decisión del árbitro en la final y explicó por qué no era penal para Colombia

El misterio por saber qué se dijo en el VAR sobre las acciones que la Selección Colombia reclamó como penal en la final de la Copa América 2024 parece que nunca se va a resolver, así que Carlos Antonio Vélez decidió volver a tocar el tema del penal no cobrado por una supuesta falta a Jhon Córdoba con un apoyo total a la decisión que tomó el árbitro en el partido contra Argentina.

Duele recordar, pero… En un partido que el mínimo error iba a definir al campeón de la Copa América, la historia pudo cambiar a favor de Colombia en el minuto 27 del segundo tiempo. La Tricolor pasó el sacudón de un mejor inicio de Argentina en la segunda etapa y una acción de ataque terminó con los dos laterales llegando al área rival. ¡Salieron a ganar y querían ser campeones!

Johan Mojica tiró un centro que llegó hasta Santiago Arias. El lateral derecho dio un pase atrás y Jhon Córdoba fue en búsqueda del balón. El delantero colombiano llegó primero a la pelota, pero Alexis Mac Allister le golpeó la pierna derecha en el área de Argentina. Los jugadores de la Selección Colombia le reclamaron penal al árbitro Raphael Claus, pero la decisión fue contundente.

“Que me levantara, que me levantara“, fueron las palabras que el árbitro de la final de la Copa América le dijo a Córdoba, según reveló el mismo jugador colombiano. La Selección Argentina terminó ganándole a Colombia con un gol al minuto siete del segundo tiempo del alargue, pero este supuesto penal no cobrado sigue dando de qué hablar.

Raphael Claus y el penal no pitado en final de Copa América. (Foto: Imago y archivo particular)

Mientras que el periodista Samuel Vargas, de DSports y Win Sports, señaló sobre la jugada de Jhon Córdoba que “anticipa el colombiano, golpea de atrás el argentino. Es clara imprudencia, por ende… ¡Penalazo para Colombia!”, Carlos Antonio Vélez tuvo una opinión contraria y terminó apoyando la decisión que tomó el árbitro Raphael Claus al no cobrar penal a favor de la Selección Colombia.

Vélez explicó por qué no era penal para Colombia en la final de la Copa América

“La carga a destiempo es falta. Carga no, es que carga es hombro contra hombro, es cuando se llega al roce. El fútbol es un deporte de contacto (…) Ustedes están esperando el VAR del partido Colombia y Argentina. ¿Cierto? Pues bien, ahí hay una situación similar en la acción que pidió Colombia como penal. Ahí atropella Córdoba y al atropellar provoca que el adversario le golpee. Hay una falta inicial que es la provocación y luego el golpeo. Por lo tanto, el árbitro debe pitar la primera: es falta de Córdoba“, afirmó Vélez en la columna de opinión ‘Palabras Mayores’, del 31 de julio.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

Tras el subcampeonato en la Copa América 2024, que pudo ser más por el nivel demostrado, la Selección Colombia vuelve a jugar el jueves 5 de septiembre a las 9:00 P.M. por la séptima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. Luego, la Tricolor cierra esta doble jornada contra Argentina el miércoles 10 del mismo mes a las 3:30 P.M. en el estadio Metropolitano, de Barranquilla.