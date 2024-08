Lo dejó en claro… Todavía siente el dolor de la derrota, pero eso no le impidió reconocer la grandeza del capitán de Argentina. El entrenador Néstor Lorenzo volvió a hablar de la final de la Copa América 2024 que perdió con la Selección Colombia y reveló lo que sintió cuando Lionel Messi salió lesionado del partido.

El análisis en frío mantuvo la misma premisa. En la previa al duelo contra Uruguay en semifinales, Lorenzo hizo pública la ventaja que tenían tanto Argentina como Canadá para la final, al acumular cuatro días de descanso más que Colombia. ¿Esto pesó en el partido de la final?

Néstor Lorenzo le concedió una entrevista el primero de agosto de 2024 a ‘Super Mitre’, de la estación de radio argentina Radio Mitre, y empezó diciendo sobre la derrota de la Selección Colombia contra Argentina que “analizando lo que fue la logística, los partidos y el gasto que hicieron los jugadores, creo que fue un poco disparejo. Llegamos en inferioridad de condiciones físicas. Jugamos 6 partidos en 20 días y Argentina lo hizo en 24“.

La entrevista empezó a tomar temperatura y al entrenador de Colombia no le tembló la voz a la ahora de afirmar que la organización del torneo le dio una ventaja a Argentina porque “la semifinal la hicieron un día antes. Fueron muchas cosas que influyeron incluso a que el alargue nos perjudicara también. Muchos jugadores me pedían el cambio porque estaban acalambrados”.

Así quedó el tobillo de Messi en la final de la Copa América 2024. (Foto: Getty Images)

El tobillo derecho de Lionel Messi dijo basta al minuto 66 del partido contra la Selección Colombia del 14 de julio de 2024. Para muchos se sintió un alivio porque uno de los mejores jugadores de la historia salía de la final de la Copa América con el partido empatado sin goles, pero Néstor Lorenzo no pensó así, y decidió revelar todo lo que se le cruzó por la mente cuando vio que el ’10’ argentino tuvo que salir por lesión del encuentro.

Lorenzo reveló lo que sintió cuando Messi salió lesionado en la final de la Copa América

“Sabes que Messi te define un partido en cualquier momento, es determinante. Que no esté en cancha es una tranquilidad para el rival. De todas maneras, Nico González hizo un muy buen partido. Cuando salió lesionado no pensé nada, no quiero ganar porque se lesione un crac. Lo adoro por lo que hizo para el fútbol argentino. Con el dolor que tengo por la derrota, se lo merece“, le dijo Lorenzo a ‘Super Mitre’.

Lo que le dijo el DT de Colombia a los jugadores tras perder contra Argentina

Luego de la confesión sobre Lionel Messi, el entrenador Néstor Lorenzo tampoco dudó a la hora de contar lo que les dijo a los futbolistas colombianos tras perder contra la Selección Argentina la final de la Copa América 2024. “Después del partido les dije a los jugadores que a la medalla de Italia 90 nunca le di su importancia. No sé ni donde la tengo, a mí me decían fracasado por perder la final (de ese Mundial). Se sufre mucho”, le confesó el técnico argentino a ‘Super Mitre’.