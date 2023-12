La arremetida de Carlos Antonio Vélez a la Federación Colombiana de Fútbol no para. Los dardos siguen cayendo por cuenta de la Selección Colombia y esta vez no perdonó la decisión de reunir al equipo nacional en diciembre, para disputar dos amistosos más antes de terminar el 2023. La Tricolor inició su concentración en Bogotá, viajará a Estados Unidos y allá estará enfrentando a México y Venezuela.

Justamente, la crítica a la FCF viene por estos dos juegos. Mientras Colombia estará jugando dos partidos más en 2023, la mayoría de selecciones nacionales del mundo están “descansando”. Aprovechando ese espacio, la Federación organizó estos amistosos para realizar una convocatoria con jugadores del fútbol colombiano y otros destacados en el continente americano. Para Carlos Antonio Vélez, estos partidos no tienen relevancia y no sirven para nada.

“Estos partidos de Colombia son chimbos”

Carlos Antonio Vélez no tuvo piedad y dio a entender que estos amistosos de Colombia en diciembre son puro relleno. Bajo el comando de Néstor Lorenzo, se estarán enfrentando a dos equipos que tendrán bajas sensibles y que no contarán con sus jugadores más importantes. Eso quiere decir que Venezuela y México no representarán un enorme reto para el proceso actual. Algo que no sumará para el trabajo que se está haciendo para figurar en la Copa América 2024 y la clasificación a la Copa del Mundo de 2026.

Además, Vélez también apuntó para otro lado y su argumento puede ser muy certero. En las próximas semanas, la Selección Colombia Sub-23 comenzará el Preolímpico donde está obligada a conseguir un boleto a los Juegos Olímpicos de París 2024. La Tricolor, en vez de estar preparando a su equipo juvenil para este reto, se la jugó con dos amistosos para el equipo de mayores en Estados Unidos.

¿Cuándo se juegan los amistosos de diciembre?

Por el momento, la Selección Colombia de mayores se encuentra concentrada en la ciudad de Bogotá, en la Sede Deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol. Allí se entrena el grupo que fue citado por Néstor Lorenzo y pronto estarán viajando a Estados Unidos, más exactamente a la ciudad de Miami. Allá se encontrarán con el DT de la Tricolor para afrontar los partidos con la siguiente agenda confirmada:

Domingo, 10 de diciembre

Colombia vs. Venezuela.

Estadio DRV PNK. Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos

Sábado, 16 de diciembre

Colombia vs. México.

Estadio United Airlines Field at the Memorial Coliseum. Los Angeles, California. Estados Unidos.