La Selección Colombia ya está lista para afrontar la Fase Final de la Copa América 2024, luego de cerrar como líder en el Grupo D. Néstor Lorenzo y sus dirigidos se aseguraron el primer lugar de su zona tras derrotar a Paraguay, Costa Rica y empatar ante Brasil, en la última jornada. Gracias a estos resultados, muchos ponen a la Tricolor como seria candidata para ganar el título del certamen. Sin embargo, el DT del equipo nacional es más cauteloso con ese tipo de afirmaciones.

Luego del 1-1 ante Brasil, apareció Néstor Lorenzo en rueda de prensa y volvió a hablar sobre el “favoritismo” de Colombia en la Copa América 2024. Le bajó al triunfalismo y aseguró que no es momento de subestimar a los rivales. Esa declaración fue la que desató una nueva y dura crítica por parte de Carlos Antonio Vélez. Al periodista no le gustó el discurso del entrenador argentino antes de medirse ante Panamá en los cuartos de final.

Carlos Antonio Vélez volvió a apuntar contra Néstor Lorenzo

Más allá de los resultados y el gran invicto que tiene desde que asumió como DT, Carlos Antonio Vélez criticó a Néstor Lorenzo por sus palabras tras el duelo contra Brasil. No le gustó para nada el mensaje que entregó, asegurando que Colombia no es favorita. El analista dejó claro que la Tricolor sí está para ganar el torneo y que el buen rendimiento no se puede quedar solo en el conteo de victorias o empates. “Yo no como de invictos, yo como de títulos”, expresó en su programa radial, ‘Palabras Mayores’.

“Quiero hablar seriamente de lo mal que transmite Lorenzo. Dirige muy bien en la cancha, pero transmite muy mal. Ese mensaje que está mandando que para ser favorito uno tiene que ser campeón del mundo; como dirían en la costa: manda huevo“.

(Minuto 21:22) La nueva crítica de Carlos Antonio Vélez contra Lorenzo