La Selección Argentina confirmó que Lionel Messi no jugará la doble fecha de Eliminatorias en el mes de septiembre.

Ha salido la convocatoria de la Selección Argentina para la doble fecha con la que se reanudan las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026. La noticia principal de este llamado es la ausencia de Lionel Messi. El ’10’ de la Albiceleste fue descartado para los partidos contra Chile (Buenos Aires) y Colombia (Barranquilla). Finalmente, no está en condiciones físicas luego de la lesión que sufrió en la final de la Copa América 2024.

Esta novedad en la Selección Argentina fue objeto de análisis por parte del reconocido analista colombiano, Carlos Antonio Vélez. En su programa, ‘Palabras Mayores’ de Antena 2, dio a entender que este listado debe ser un llamado de atención para Néstor Lorenzo. El 10 de septiembre, Colombia volverá a medirse ante el equipo de Lionel Scaloni y la ausencia de Messi debe ser una alerta para la Tricolor.

Carlos Antonio Vélez advierte a Néstor Lorenzo para el partido contra Argentina

Desde hace varios meses, Carlos Antonio Vélez viene insistiendo en su argumento de que Argentina juega mucho mejor, cuando Lionel Messi no está en el campo de juego. Aunque no niega las capacidades ni la experiencia del astro argentino, su nivel físico está lejos de aportarle al equipo de Scaloni. Cuando no pudo jugar, el equipo Albiceleste mostró un nivel mucho más competitivo. En resumen: juegan mucho mejor y son una amenaza mayor.

En la final de la Copa América 2024, Argentina comenzó a jugar mucho mejor ante Colombia cuando se produjo la sustitución de Lionel Messi. Tuvo que dejar el campo de juego por lesión. El gol y la victoria se produjeron después de que el ’10’ se fue de la cancha.

“El Messi de hoy, es un Messi que tiene condiciones. Eso nunca se irá, pero físicamente no tiene ninguna respuesta. En la élite es muy difícil jugar con solo 10 jugadores… Cuando Messi no juega, Argentina es un equipo más coral. Sin Messi, es un equipo mucho más operativo, conjunto y equilibrado”.

(AUDIO) Escuche todas las palabras de Carlos Antonio Vélez sobre el partido de Colombia contra Argentina

Las sorpresas que alistaría Lorenzo para la Fecha FIFA de septiembre

Aunque se mantendría una gran base de los convocados a la Copa América 2024, Néstor Lorenzo se verá obligado a realizar cambios importantes en su próximo llamado. Se han reportado bajas sensibles en su equipo por lesión o falta de juego. Esos son los casos de David Ospina, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Miguel Borja y Rafael Santos Borré. Teniendo en cuenta que ellos no estarán disponibles para septiembre, ya hay fuertes candidatos para reemplazarlos.

En la convocatoria de la Selección Colombia volvería a aparecer el nombre de Kevin Mier. Hay rumores que lo vinculan con una posible “nacionalización” en México. Sin David Ospina, el exAtlético Nacional volvería a ser llamado.

Hay rumores que lo vinculan con una posible “nacionalización” en México. Sin David Ospina, el exAtlético Nacional volvería a ser llamado. Yerson Mosquera y Juan David Cabal serían las grandes sorpresas en defensa por decisión de Néstor Lorenzo. Dos jóvenes con gran proyección en Europa y que por fin tendrían el espacio para ser tenidos en cuenta en el equipo principal.

Cabal serían las grandes sorpresas en defensa por decisión de Néstor Lorenzo. Dos jóvenes con gran proyección en Europa y que por fin tendrían el espacio para ser tenidos en cuenta en el equipo principal. Sin Borré ni Borja, lo más lógico es que Néstor Lorenzo vuelva a contar con los servicios de Mateo Cassierra. El goleador del Zenit de Rusia estaría de regreso a la lista. La otra ‘sorpresa’ correría por cuenta de Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández , goleador de Columbus Crew en la MLS de los Estados Unidos.

El goleador del Zenit de Rusia estaría de regreso a la lista. La otra ‘sorpresa’ correría por cuenta de , goleador de Columbus Crew en la MLS de los Estados Unidos. Otro nombre que aparecería en la convocatoria es el de Carlos Andrés Gómez. El canterano de Millonarios brilló en la MLS y ahora seguirá su carrera con el Rennes en la Ligue 1 de Francia.

