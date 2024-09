A Durán no le gustó mucho la insistencia del árbitro y reaccionó de mala forma, lo que fue suficiente para que fuera amonestado. Jhon Jader recibió tarjeta amarilla por esta actitud que no era necesaria y de esta manera se pierde el próximo partido de la Selección Colombia, que será por la novena fecha de las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial 2026.

Barranquilla no le falló a la fiesta y se vistió con los colores de la bandera para una nueva cita con la historia ante Argentina, el mejor equipo del mundo actualmente y que hace dos meses le ganó a Colombia la Copa América 2024 con un gol de Lautaro Martínez en el Hard Rock Stadium de Miami.

