Dice el adagio popular que entre gustos no hay disgustos y más cuando se trata de una elección de este calibre. Los cinco mejores jugadores en la historia de Colombia tuvieron una nueva elección por parte de un campeón de la Copa América y, para sorpresa de muchos, James Rodríguez no apareció, pero sí lo hizo Radamel Falcao García.

Una de las grandes discusiones es cuántos de la vieja gloria deberían ser incluidos y cuántos de la era moderna de la Selección Colombia estarían en este selecto grupo. James no lo dudó y en su Top-3 no incluyó a ninguno de la época de Carlos ‘El Pibe’ Valderrama y compañía, pero dos campeones con la Tricolor no pensarían de esa misma forma.

“Mi Top-3 en el orden que los quieran poner: Falcao, David Ospina y yo. Ospina es el que más partidos tiene en Colombia, él tiene que estar. Nos ha salvado muchas veces. Falcao por lo que ha hecho, lo que nos ha dado, fue el mejor ‘9′ del mundo y en Colombia hemos tenido la suerte de haberlo visto. Y yo por los números que hice, por lo que he hecho. Somos los tres ahí”, le dijo James Rodríguez en mayo de 2023 al canal RCN.

James dejó en claro sobre las glorias de la Selección Colombia de los 90’s que “eran jugadores muy buenos y los respeto mucho, no tengo nada en contra de ellos, pero el top 3 mío es ese”. Con la postura de Rodríguez más que clara, aparecieron las voces de dos campeones con la Tricolor en la Copa América 2001. Iván Ramio Córdoba y Eudalio Arriaga harían sus elecciones.

James Rodríguez y Iván Ramiro Córdoba. (Foto: Getty Images e Imago)

Mientras que Córdoba eligió a “René Higuita, Carlos ‘El Pibe’ Valderrama, Faustino Asprilla, Falcao y James“, Arriaga generó más polémica al no incluir al jugador colombiano con más títulos (25) de la historia en el Top-5 de los mejores futbolistas colombianos de todos los tiempos. Y entonces… ¿A quién escogió? En una charla exclusiva con BOLAVIP lo reveló.

Con Falcao y sin James: El polémico Top-5 de los mejores colombianos de la historia

Así como era en la cancha cuando tomaba el balón y en el uno contra uno era muy picante, Eudalio Arriaga eligió el Top-5 de los mejores jugadores colombianos de la historia: “Para mí tengo en mi top a Faustino Asprilla, El Mono (Carlos ‘El Pibe’ Valderrama), el difunto Freddy Rincón, Rene Higuita y yo… Mentiras, en serio por lo que ha hecho, Radamel Falcao“. Entonces, BOLAVIP le preguntó: “¿No incluye a James Rodríguez entre esos cinco?”. La respuesta fue contundente: “No, para mí por encima de James está ‘El Mono’ (Valderrama) y está Freddy”.

Lo que tiene que hacer Luis Díaz para estar entre los 5 mejores jugadores en la historia de Colombia

Luego de elegir a Faustino Asprilla, Carlos ‘El Pibe’ Valderrama, Freddy Rincón, Rene Higuita y Radamel Falcao García, como los cinco mejores jugadores en la historia de Colombia, Arriaga habló sobre la posibilidad de ver a Luis Díaz en este Top-5.

-¿Qué tiene que hacer Luis Díaz para ingresar en ese Top-5?

–’Lucho’ es de los mejores jugadores, me identificó mucho con él por su forma de juego porque jugaba por la banda, por sus desbordes, gambetas y sus goles; pero bueno… Los jugadores que acabó de nombrar montaron una vara alta. ‘Lucho’ tiene que crecer todavía, apenas está llegando a la cúspide de su carrera y en este momento para hacer lo que hicieron los grandes jugadores que nombre todavía le falta.

-¿Díaz entraría entre los 5 mejores jugadores en la historia de Colombia con un título en la Copa América?

– Sí, hay veces que los títulos llevan a eso, pero me baso más en la parte futbolística porque si vamos a hablar de títulos, James es el jugador que más títulos tiene en la historia del fútbol colombiano. Hablo de los futbolístico.