La cuenta regresiva llegó a cero y la Selección Colombia empieza el camino por la Copa América 2024 con el debut contra Paraguay. Uno de los grandes ausentes en la lista de los 26 jugadores que representan a la Tricolor es Radamel Falcao García, pero en su ausencia volvió a demostrar el liderazgo que tiene, y le hizo un pedido a James Rodríguez, Luis Díaz y a todo el combinado nacional.

‘El Tigre’ levantó la voz por la hinchada colombiana. Luego de jugar la última temporada en el Rayo Vallecano, Falcao García se despidió del equipo español tras registrar doce goles, una asistencia y 2.241 minutos en 80 partidos. El delantero era consciente que no iba a ser parte de los convocados por Néstor Lorenzo para la Copa América.

“​Esta temporada no he tenido la oportunidad de volver porque no he tenido continuidad. Mientras siga estando activo y en un nivel considerable para ser tenido en cuenta en la Selección, seguiré soñando con poder estar ahí (…) Llegará el momento en el que diga: ‘Ya está bien’. Mientras tanto, sé que el entrenador está pendiente de mí, cuenta conmigo. Al final, si tengo la oportunidad de jugar y estar a un buen nivel, creo que puedo ser tenido en cuenta”, le dijo Radamel Falcao a CNN en mayo de 2024.

Falcao fue el protagonista de la bomba deportiva del mercado del fútbol colombiano. ‘El Tigre’ cumplirá el sueño que tenía desde niño porque jugará con Millonarios en la Liga Colombiana II-2024. “Hoy (20 de junio) la proeza es una realidad, gracias Millonarios FC por hacerlo posible”, señaló el máximo goleador en la historia de la Selección Colombia antes de hacer un pedido en vísperas de la Copa América 2024.

James Rodríguez y Radamel Falcao García. (Foto: Imago)

Colombia debuta contra Paraguay el lunes 24 de junio a la 5:00 P.M. en el estadio NRG, de Houston, y parte como uno de los candidatos a ganar la Copa América, según lo dijo el mismísimo Lionel Messi. ¡Y cómo no ilusionarse! Los dirigidos por Néstor Lorenzo llegan con un invicto de 23 partidos sin perder, 20 bajo la era del DT de Argentino, y tienen soñando Radamel Falcao y a millones de colombianos.

Falcao le hace un pedido a James, Díaz y toda la Selección por la Copa América

“¡Vamos Colombia! Muchachos: hoy (24 de junio) inicia una nueva ilusión, un nuevo reto, una nueva aventura. ¡Ustedes nos representan, pero somos más de 50 millones de colombianos soñando que traigan la copa a casa como en 2001! ¡Dios los bendiga!”, publicó Falcao García en su cuenta de Instagram. ‘El Tigre’ dejó en claro el pedido que él y la hinchada colombiana tiene para James Rodríguez, Luis Díaz y toda la selección colombiana: ¡Ser campeones en la Copa América y traer al trofeo a casa!

Mensaje de Radamel Falcao a la Selección Colombia. (Instagram / @falcao)

Así será el contrato de Falcao García con Millonarios en el fútbol colombiano

Lo que parecía imposible, se volvió una realidad. Millonarios y Radamel Falcao firmaron un contrato por seis meses hasta diciembre de 2024 para que ‘El Tigre’ juegue en la Liga Colombiana II-2024. Este vínculo tiene la opción de extenderse en el caso que el equipo ‘Embajador’ clasifique a la Copa Libertadores 2025 y el máximo goleador de la Selección Colombia con 36 goles puede ganar más dinero dependiendo de la cantidad de partidos que juegue.