Richard Ríos se convirtió en uno de los referentes de la Selección Colombia dirigida por Néstor Lorenzo. El volante de Palmeiras fue una de las grandes figuras de la Copa América 2024 y los partidos de Eliminatoria. Su talento y buen presente ha hecho que sus seguidores aumenten, pero así mismo sus detractores.

Contundente respuesta de Richard Ríos a quien le dijo que no era ejemplo para los jóvenes

En redes sociales surgió una nueva polémica que el jugador de la Selección Colombia supo resolver con altura. Ya en Bolivia, el jugador respondió a un mensaje de una seguidora que le cuestionó el haberse pintado el cabello y tener varios tatuajes, pues asegura que es un mal ejemplo para los menores de edad.

“Estás influenciando a los menores de edad que te admiran por pintar tu cabello y tatuarse. Sería bueno que hicieras una campaña de prevención y mencionar en sus publicaciones para los adolescentes que esperen su mayoría de edad para tomar la decisión de tatuarse y pintarse el cabello, por favor”, dice el mensaje.

El jugador supo responder y le dijo que él solo era un futbolista y su intención no es influenciar a nadie: “Yo no influencio a nadie. Los valores y las influencias vienen desde la casa, por sus padres. Yo, simplemente, soy un futbolista, no un influencer”. La mayoría de respuestas a este comentario respaldan el pensamiento del jugador, pues aseguran que Richard tiene razón en cuanto a que los valores vienen de casa.

El detalle que tuvo Macnelly Torres con James Rodríguez del que hoy se arrepiente

En charla con Yeison Jiménez en su podcast reveló que cuando José Pékerman dirigía a la Selección Colombia le solicitó que le cediera la camiseta número ‘10’ a James Rodríguez, detalle del cual no vio ningún problema en su momento, pero que, según él, desencadenó en un grave problema para su carrera.

“A él, Pékerman lo quería mucho, lo mimaba mucho. Y cuando llego por primera vez a la Selección en la era Pékerman, me llama, me cita a la habitación y yo voy. […] Al final de la charla me dice: ‘Te quiero pedir un favor muy especial, ¿tú le puedes dejar el número 10 a James?’ y yo: ‘Hágale, profe’”, contó.

Luego aseguró que esa pudo haber sido la razón por la que se quedó sin Mundial, pues no habría otra explicación, en ese tiempo estaba viviendo el mejor momento de su carrera: “yo más adelante me arrepentí porque yo siento que al ceder eso, abrí la puerta para que más adelante me dijeran, un mes antes: ‘No, no vas al Mundial’”, declaró.

Finalizó que es necesario “sentar posiciones porque eso puede marcar el rumbo de otras situaciones”. Macnelly no fue al Mundial de Brasil 2014, por lo que James tomó la ‘10’ y el mando del equipo que llegó a cuartos de final en una Copa del Mundo histórica para nuestro país.