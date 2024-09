De querer renunciar a la Selección Colombia a hacer reaccionar a James Rodríguez con un gol

Las vueltas de la vida. La Selección Colombia sigue en un alto nivel competitivo que los tiene entre las nueve mejores selecciones del mundo, según en el ranking FIFA, y uno de los grandes responsables de este rendimiento es un referente que tuvo el deseo de renunciar a la Tricolor. Pero…

¡Hasta terminó haciendo reaccionar a James Rodríguez con un gol! Colombia venía de tener la mejor actuación personal en la historia de los mundiales con el quinto lugar en el Mundial de Brasil 2014 y todo apuntaba a que el proceso exitoso bajo el mando de José Néstor Pékerman iba a continuar en la Copa del Mundo 2018.

Esto no fue así. Luego de clasificar en el cuarto lugar de las Eliminatorias Sudamericanas, la Selección Colombia empezó con una derrota contra Japón en el Mundial de Rusia 2018. El protagonista de esta historia jugó los 90 minutos en esa caída por dos goles a uno.

Para el segundo partido de Colombia salió de la formación titular y terminó jugando 17 minutos en la victoria contra Polonia por tres goles a cero. Luego, se repitió este patrón y en el triunfo frente a Senegal por uno a cero, entró en el segundo tiempo y jugó siete minutos.

Jefferson Lerma y Jordan Henderson. (Foto: Imago)

Llegó el partido por los octavos de final contra Inglaterra y la decisión de José Néstor Pékerman fue incluir a Jefferson Lerma en la formación titular. El rendimiento no fue el mejor y salió sustituido a los 16 minutos del segundo tiempo en el partido que la Selección Colombia perdió en penales por cinco a cuatro. Las críticas al volante fueron tan duras que la palabra renuncia se le pasó por la cabeza.

La confesión de Jefferson Lerma que sorprendió a todos: “Tuve el deseo de renunciar”

“Creo que todas las personas tenemos momentos difíciles, pero en especial fue después del Mundial (2018). No fue lo que se esperaba, quizás en ese momento me iniciaron a atacar mucho y tuve el deseo de renunciar a la selección. Fue un momento de bastante frustración, pero Dios es grande y me dio la valentía para continuar. Si eres valiente y tienes carácter vas a afrontar cada situación de la vida de la mejor manera y nada te va a derrumbar. Entonces, la vida siempre te va a recompensar, es sumar el momento y lo habló desde la primera persona porque en algún momento lo viví y continúe luchando, trabajando en silencio y el día de hoy he sido recompensado con una bonita historia“, confesó Lerma en un video publicado en su perfil de Instagram.

De casi renunciar a la Selección Colombia a hacer reaccionar a James Rodríguez

Aquel deseo de querer renunciar a la selección colombiana lo revirtió de tal manera que terminó siendo una de las figuras de la Copa América 2024. Jefferson Lerma no solo terminó con una calificación de 7.22 puntos, según el portal SofaScore, también ratificó que es titular indiscutido y hasta se dio el lujo de hacer reaccionar a James Rodríguez con uno de los dos goles que anotó en el torneo continental. “¡Qué goleador!”, escribió el capitán de la Tricolor en la publicación que hizo Lerma por el gol que le anotó a Uruguay y que terminó significando el paso a la final de la Copa América.

Reacción de James a Lerma. (Foto: Instagram / @jeffersonlerma)

