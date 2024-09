No es la primera vez que Yerson Mosquera recae en fuertes lesiones. En el 2021, apenas Wolverhampton pagó más de cinco millones de euros a Atlético Nacional por su pase, sufrió una fuerte lesión que lo sacó de la cancha y lo mandó a un arduo proceso de recuperación. Quedó muy atrás en la lista de jugadores de los ‘Wolves’ y tuvo que aventurarse por la MLS y España para volver a retomar confianza. Ahora, en su mejor momento, vuelve a lesionarse.

Pocas palabras y contundente respuesta. Pese a que no hay un reporte médico oficial, el entrenador de los ‘Wolves’ confesó que las cosas pintan algo graves. Néstor Lorenzo espera contar con Yerson Mosquera en la próxima fecha de Eliminatorias, teniendo en cuenta que ha respondido y es titular en una de las mejores Ligas del mundo.

“No sabemos aún, pero no pinta bien”

Finalizado el partido, el técnico de Wolverhampton, Gary O’neil, habló de Yerson Mosquera y en vez de dar tranquilidad, aumentó la preocupación en la Selección Colombia. Una desagradable noticia, pues no es la primera vez que el central colombiano vive una situación como estas y en uno de sus mejores momentos.

Yerson Mosquera, defensa del Wolverhampton. (Photo by David Rogers/Getty Images)

En estos momentos, la convocatoria de Yerson Mosquera para los partidos de octubre contra Bolivia y Chile se ve lejana por el golpe que sufrió contra Aston Villa y que lo sacó en camilla y con fuertes dolores. Los reportes no son alentadores, hay muchas dudas por su situación física y Néstor Lorenzo podría comenzar a buscar su reemplazo.

No son buenas noticias sobre Yerson Mosquera, jugador colombiano del Wolverhampton de la Premier League que sufrió un fuerte golpe en una de sus rodillas en el partido contra Aston Villa, por la quinta fecha del torneo. Las imágenes al momento de abandonar la cancha y las recientes palabras del técnico Gary O’neil, encienden la preocupación en la Selección Colombia.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.