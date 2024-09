Esto hizo el entrenador de la Selección Colombia cuando pasó por el lado de Carlos Antonio Vélez

Es de amores y odios, pero lo que no se le puede negar es que se prepara y estudia para hablar de fútbol. Carlos Antonio Vélez es uno de los periodistas más reconocidos en Colombia y en esta ocasión decidió revelar lo que hizo Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia, cuando le pasó por el lado. ¡Oh, oh!

Poco a poco el proceso de Lorenzo en Colombia se ha ganado los elogios de Vélez en su habitual columna de opinión ‘Palabras Mayores’ en la emisora Antena 2 y en el canal de Win Sports. Tanto le ha gustado lo hecho por la Tricolor que hasta se animó a elogiar a James Rodríguez después de las mil y una críticas hacia el ’10’ colombiano.

Luego de la derrota de la Selección Colombia contra Argentina en la final de la Copa América 2024, Carlos Antonio Vélez dijo en X sobre James que “esta gran versión, a los 33 y cuando parecía que no tenía futuro, se debe totalmente a Lorenzo, quien le invadió la cabeza con lo que necesitaba para ser lo que se le pedía. Claro que solo él no es el equipo. El logro de jugar una final tiene otros responsables con los mismos méritos: Lerma, un verdadero pilar; Sánchez, un titán por arriba y abajo; Muñoz, la amenaza por fuera; ‘Lucho’ Díaz, soporte de ataque; Ríos y Córdoba, quienes llegaron para quedarse; Mojica, que se adueñó del puesto con Cuesta y Vargas, hoy varias veces salvador, sin olvidarnos de Lucumí, a quien solo una lesión sacó de la fiesta en la que merecía ser protagonista”.

La gran conclusión de Vélez sobre el subcampeonato de Colombia en la Copa América fue decir que “la historia apenas empieza… afortunadamente, cuando el ciclo de algunos se acabe, está listo el relevo”. El buen ambiente que estaba generando el periodista por el nivel de la Tricolor era más que evidente, pero sucedió algo inesperado con Néstor Lorenzo que lo hizo reaccionar.

Con motivo de celebrar los 100 años de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), se organizó una gala el sábado 21 de septiembre y uno de los periodistas invitados fue Carlos Antonio Vélez. A la presencia de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, se sumó la asistencia del entrenador de la selección colombiana, quien tuvo un gesto con el periodista de los canales RCN y Win Sports.

Esto hizo el DT de Colombia cuando pasó por el lado de Carlos Antonio Vélez

“Solamente tenemos un título de selección de mayores, el del doctor (Francisco) Maturana. Nada más en cien años. ¿Entienden mi joda diaria? Como los veo a todos sacando pecho y entrando pues como entró Lorenzo atropellando a todo el mundo. Incluso, ni se dio cuenta cuando pasó por el lado donde estábamos Tulio Gómez, César Augusto Londoño creo que estaba, no sé si César ya había llegado, el doctor Maturana con el que estábamos conversando, y pasó Lorenzo y casi que nos lleva a todos y no se dignó a saludar al doctor Maturana”, reveló Vélez en ‘Palabras Mayores’ del 23 de septiembre.

El mensaje que Vélez le envió a Néstor Lorenzo por no saludar a Francisco Maturana

Luego de revelar que ni lo saludó cuando pasó por su lado, Vélez no dudó y le envió un mensaje a Néstor Lorenzo por no saludar a Francisco ‘Pacho’ Maturana en la gala de los 100 años de la FCF. “Si él así ambrosio dirigiera los partidos, a lo mejor no terminaríamos sufriendo como contra Argentina. A lo mejor fue que no vio al doctor Maturana, pero tendría que haberse acercado a rendirle homenaje a una persona que es la única que nos ha dado un título porque es que aquí esta y en la historia de selecciones de mayores. Creo que es un elemental respeto, de pronto fue que se chispoteó, no lo vio, pudo haber sido, no lo sé”, sostuvo Carlos Antonio.