La Selección Colombia se alista para un nuevo partido contra Argentina, esta vez por las Eliminatorias en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Los dirigidos por Scaloni ya se encuentran en la capital del Atlántico, donde varios hinchas tanto argentinos como colombianos los han recibido.

Varios medios de comunicación han hecho presencia en el lugar y se han encontrado con historias virales que hoy han sido altamente criticadas por los hinchas de la ‘Tricolor’, pues varios aficionados de nuestro país han confesado ser hinchas de Argentina desde hace varios años.

ver también Netflix sale en defensa de James Rodríguez con contundente mensaje por el documental

El costeño que, con camiseta de Argentina puesta, le dio la bienvenida al ‘Dibu’ Martínez

Una de las historias que generó todo tipo de comentarios es la de un hincha nacido en Pueblo Nuevo, Atlántico que, con camiseta de Argentina puesta, se fue hasta el hotel de concentración para darle la bienvenida al ‘Dibu’ Martínez, arquero cuestionado y poco querido por los hinchas colombianos.

“Vengo desde Pueblo Nuevo, Atlántico, soy hincha de Argentina, siempre me gustó su fútbol de garra y talento, Argentina siempre sale por un triunfo, me gusta que ellos tienen hambre de ganar, me caracterizo por lo mismo, no me gusta perder. Argentina gana 1-0 suave”, dijo el hincha en charla con Win Sports.

Esta sería la titular de Colombia para enfrentar a Argentina en Barranquilla

La primera baja confirmada de la Selección Colombia fue la de Yerry Mina, quien fue desconvocado tras recibir la tarjeta amarilla ante Perú y quedar inhabilitado para este compromiso. En la nómina titular regresaría James Rodríguez y saldría Luis Sinisterra poniendo una alineación similar a la de la Copa América.

Colombia saldría con el siguiente 11:Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Carlos Cuesta y Johan Mojica; Richard Ríos, Jefferson Lerma y James Rodríguez; Jhon Arias, Jhon Córdoba y Luis Díaz.

Publicidad

Publicidad

Por su parte, Argentina tendría el siguiente equipo: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cuti Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes; Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Paulo Dybala.