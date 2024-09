Netflix anunció hace unos días la realización de un documental en honor a James Rodríguez y su maravillosa participación en el Mundial de Brasil 2014. Además, la serie, que es dirigida por el colombiano Simón Brand, está encuentra en producción y se espera conocer la fecha de estreno. Lo cierto es que promete ofrecer una visión exhaustiva de la vida y carrera del futbolista.

El documental busca explorar en profundidad los aspectos más íntimos y profesionales del que para muchos es el mejor jugador de la historia de nuestro país. Sin embargo, el ‘10’ tiene varios críticos y tras el anuncio de Netflix, hubo varios comentarios negativos, pero la plataforma salió en defensa del colombiano.

Netflix sale en defensa de James Rodríguez con contundente mensaje por el documental

En redes sociales, un seguidor abrió la al comentar “ah bueno. Ya hacen series de cualquiera,” a lo que Netflix le respondió: “si por cualquiera te refieres al mejor jugador de la Copa América 2024, goleador del Mundial 2014, ganador del Puskas 2014, con 2 Champions League, 2 Mundiales de Clubes, y campeón en Alemania, Portugal, Argentina y Brasil… entonces sí, ‘cualquiera’.”

Esta sería la titular de Colombia para enfrentar a Argentina en Barranquilla

La primera baja confirmada de la Selección Colombia fue la de Yerry Mina, quien fue desconvocado tras recibir la tarjeta amarilla ante Perú y quedar inhabilitado para este compromiso. En la nómina titular regresaría James Rodríguez y saldría Luis Sinisterra poniendo una alineación similar a la de la Copa América.

Colombia saldría con el siguiente 11: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Carlos Cuesta y Johan Mojica; Richard Ríos, Jefferson Lerma y James Rodríguez; Jhon Arias, Jhon Córdoba y Luis Díaz.

Por su parte, Argentina tendría el siguiente equipo: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cuti Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes; Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Paulo Dybala.

James apareció con la respuesta perfecta a la queja de Scaloni

Luego del empate contra Perú uno a uno del 6 de septiembre, el periodista Alfonso ‘Poncho’ Morales le preguntó a James en zona mixta si afecta que la mayoría de los jugadores venga de Europa y la curva de rendimiento apenas este en alza.

“No. Creo que no afecta en absolutamente en nada. Los partidos en Eliminatorias son una historia totalmente distinta. A pesar de que algunos no están jugando mucho, pero eso no tiene nada que ver. El fútbol es igual en todo el mundo“, dijo Rodríguez y apareció la respuesta perfecta a la queja de Lionel Scaloni por el estado de forma en el que llegan los jugadores a la fecha FIFA de septiembre, ya que las temporadas en Europa apenas están empezando.

