Todo sucedió antes del Mundial de Rusia 2018. En una de esas historias en las que se ratifica por qué el fútbol es mucho más que un deporte, James Rodríguez se puso la ’10’, convocó a los capitanes de la Selección Colombia y salvó el trabajo de un colombiano que hizo hasta lo imposible por la Tricolor.

Durante la era del entrenador José Pékerman, Felipe Agüero era el encargado de coordinar la logística de camisetas, guayos e indumentaria que Adidas le daba a Colombia, y ante el estreno mundial de las nuevas camisetas que usarían las selecciones patrocinadas por esta marca en la Copa del Mundo 2018, vivió un auténtico drama que puso a temblar su trabajo.

A pesar de que el pedido se había hecho con un año de anticipación, las camisetas que la Selección Colombia tenía que estrenar en el partido contra Corea del Sur en Asia llegaban a territorio colombiano tan solo unos días antes del encuentro del 10 de noviembre de 2017. Lo que hizo Felipe fue llevarse las camisetas que se le vendían a los hinchas y la indumentaria que usaba el combinado nacional como visitante. Había un plan b, y como el barco que llevaba la nueva piel de la Tricolor tenía que parar antes en Panamá, envió a una persona a que literalmente sacara las camisetas de la embarcación, tomara un avión y viajara a Corea.

Felipe Agüero viajó a territorio asiático con una máquina para estampar en vísperas de tener listas las camisetas que había llevado por si las de los jugadores no alcanzaban a llegar. La conectó y de un momento a otro se fue la luz de todo el piso donde estaba. No tuvo otra alternativa que ir a conseguir a alguien en Corea del Sur que estampara camisetas porque en la tienda Adidas de ese país, y por ese entonces, no lo hacían.

James en Colombia vs. Corea del Sur del 2017. (Foto: Getty Images)

“Llegué a donde el señor y le dije que tengo estas camisetas de visitante que vamos a estampar por si no llegan las nuevas porque la persona que manejaba todo en la Selección me había dicho: ‘Pero no ha llegado la camiseta, no vamos a jugar’ (…) El vuelo con las camisetas llegaba a las cinco de la mañana del día del partido. Entonces, dejé en la utilería las camisetas de venta y las de suplente. Esa noche me llaman y me dice: ‘No vamos a jugar, es una falta de respeto’. Les dije: ‘Se los juro que mañana llegan las camisetas’. Me pasaron a jugadores que decían que no iban a jugar”, le dijo Agüero al podcast ‘Fútbol & fútbol’, de la emisora Antena 2.

La historia no contada de Colombia antes del Mundial 2018

Era un estreno global. Las camisetas que Colombia tenía que usar llegaron a las 5 de la mañana, Felipe Agüero fue a estamparlas y las entregó a las dos de la tarde. Sin embargo, no se sabía si las iban a usar y llegó a pensar que al otro día lo iban a llamar a decirle que se había quedado sin trabajo porque la Tricolor había jugado con la camiseta de visitante contra Corea del Sur. Incluso, le contaron que por primera vez desde 1990, llegaron los jugadores al camerino y las camisetas no estaban colgadas en cada cubículo. En ese momento, apareció la grandeza de James Rodríguez.

El día que James salvó el trabajo de un colombiano con una sola decisión

“Hubo una reunión de capitanes y dijeron: ‘Vamos a jugar con la camiseta de visitante. Ni siquiera tienen camiseta manga larga y usted juega con camiseta manga larga’. Y dicen que James dijo: ‘No, está gente cumplió con traer las camisetas, sé que está haciendo un frío del carajo porque estamos a dos grados, voy a jugar con licra, pero nos vamos a poner la camiseta amarilla de la Selección’. Tengo trabajo hoy en día gracias a James. Se puso la ’10’ literal”, le contó Felipe Agüero al podcast ‘Fútbol & fútbol’.