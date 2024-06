Una nueva polémica se instaló en el mundo del fútbol de la mano de uno de los mejores jugadores en la actualidad. Kylian Mbappé criticó el nivel del fútbol sudamericano y luego puso a la Eurocopa por encima del Mundial a la hora de hablar de dificultad. Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, no dudó en responderle usando a Colombia.

¡Oh, oh! A los antecedentes… Todo empezó en mayo de 2022 cuando Mbappé le concedió una entrevista al canal TNT Sports (Deportes) Brasil, y a la hora de hablar sobre los candidatos a ganar el Mundial de Qatar dijo que “Argentina y Brasil no juegan partidos de mucho nivel para llegar a la Copa del Mundo. En Sudamérica el fútbol no está tan avanzado como en Europa. Y es por eso que cuando miras las últimas Copas del Mundo siempre son los europeos los que ganan”.

Tres doritos después, o mejor dicho… Una gran final después, la Selección Argentina le ganó a Francia la Copa del Mundo de Qatar 2022 tras una vibrante definición por penales. Aun así, Kylian Mbappé iba a redoblar la apuesta y volvería a ratificar que, según él, el fútbol europeo está por encima del sudamericano.

En la previa al inicio de la Eurocopa 2024, Mbappé afirmó en conferencia de prensa que ”siempre lo he sentido de la misma manera. Es una competición realmente muy complicada. Para mí la Euro es más difícil que la Copa del Mundo, a pesar de que hay mucha más presión en un Mundial. Acá todos los equipos se conocen entre sí, jugamos entre nosotros todo el tiempo. Tácticamente es un fútbol muy similar”. Esto se puso más que picante.

Mbappé ha ganado un Mundial con Francia. (Foto: Imago)

Con la Copa América 2024 en marcha, una de las selecciones que más opiniones tiene a favor como candidata a ganar el título es Colombia. Primero lo dijeron Emiliano ‘Dibu’ Martínez y Lionel Messi. Ahora, se sumó el entrenador de Argentina. ¿Y lo mejor de todo? Lo hizo para responderle a Kylian Mbappé por hablar del fútbol sudamericano. Los dirigidos por Néstor Lorenzo están haciendo las cosas tan bien que son el único equipo invicto tras seis fechas en las Eliminatorias Sudamericanas.

El DT de Argentina usa a Colombia para responderle a Mbappé

“La realidad es que no puede ser una cosa más importante que la otra sino están los mejores. Si juntamos los títulos del mundo con los sudamericanos que no están en la Eurocopa, suman 10 títulos. Colombia es una potencia a nivel futbolístico, Ecuador está muy bien y Paraguay cada vez que va a los Mundiales pone en dificultad a todo el mundo, pero son opiniones y hay que respetarlas. Mbappé tiene su opinión y es respetable. Modric dijo lo contrario y es europeo (…) Más allá de todo lo que se diga son selecciones que cuando van al Mundial no solo animan, ganan. Me olvide de Chile, cada vez va al Mundial lo hace muy bien. Son selecciones que no me animaría a a decir que no son de las mejores”, afirmó Lionel Scaloni en conferencia de prensa.

Messi también le respondió a Mbappé por hablar del fútbol sudamericano

Antes de que el DT de Argentina usara a Colombia para responderle a Kylian Mbappé, Lionel Messi ya había opinado sobre las declaraciones del jugador francés que le apuntaron al fútbol sudamericano. “Dijo que los equipos sudamericanos no tenían la misma competencia que los europeos. Cada uno le da la importancia al torneo que juega. La Eurocopa es importantísima, donde están los mejores, pero está dejando afuera a Argentina, a Brasil, a Uruguay. Hay muchos campeones del mundo afuera para decir eso”, le dijo Leo a ESPN.