Para la convocatoria de la Copa América 2024, Néstor Lorenzo, DT de Colombia, dio la primera pista con los 2 jugadores no disponibles vs. USA.

El DT de Colombia y la primera pista para la Copa América: Los 2 jugadores no disponibles vs. USA

La Selección Colombia saltó a la cancha del estadio FedExField para disputar el primer partido amistoso en vísperas del debut en la Copa América 2024 contra Paraguay el lunes 24 de junio a las 5:00 P.M. Una de las grandes curiosidades del encuentro contra Estados Unidos fueron los dos jugadores que no estuvieron disponibles para la contienda. La primera pista del DT Néstor Lorenzo.

¿No van a la Copa América 2024? La Conmebol cambió una regla y las selecciones pasaron de poder convocar 23 jugadores a tener la disponibilidad de citar a 26 futbolistas. La decisión del entrenador Néstor Lorenzo fue dar una convocatoria de 28 jugadores para los dos partidos amistosos previos al torneo continental. Se tiene que prescindir de dos nombres.

“Todavía no está definido cuál será la lista definitiva de la Copa América. Eso se tiene que dar el 15 (de junio). El mismo día que jugamos contra Bolivia hay que dar la lista de 26 (jugadores) y por cualquier eventualidad vamos a esperar hasta el último momento, pero estamos bien (…) Tenemos una idea de un equipo, de posibilidades de recambio, de diferencia de sistemas que hemos jugado, pero hoy está abierta la puerta para los 28 (jugadores)”, afirmó Lorenzo en la conferencia prensa que dio el 3 de junio.

Las posiciones de las que Lorenzo sacaría dos jugadores para la Copa América

A la hora de definir los dos jugadores que no estarán en la convocatoria para la Copa América 2024, Néstor Lorenzo dio una primera gran pista con la formación titular y el banco de suplentes para el partido contra Estados Unidos del 8 de junio. De los 28 convocados, un defensor central y un volante de primera línea no estuvieron disponibles para el encuentro. ¿ Son los que no van al certamen continental?

Los 2 jugadores de Colombia que no estuvieron disponibles vs. Estados Unidos

Yerson Mosquera entrenando con Colombia. (Foto: X / @FCFSeleccionCol)

El entrenador de la Selección Colombia determinó para el partido entre Colombia y Estados Unidos no tener disponibles a Yerson Mosquera y a Sebastián Gómez. El defensor central, quién también ha jugado de lateral derecho, y el mediocampista fueron vistos por las cámaras de televisión al lado del banco de suplentes y sin el uniforme de la Tricolor para disputar el encuentro contra USA.