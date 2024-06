¿Era necesario correr ese riesgo? La Selección Colombia le ganó a Bolivia por tres goles a cero y la goleada vivió un momento de máxima tensión cuando le dieron una patada a Luis Díaz que casi lo lesiona a tan solo días del inicio de la Copa América 2024. Luego de esto, Antonio Carlos Zago, entrenador del seleccionado boliviano, no dudó y habló de ‘Lucho’.

Lo que era el último partido amistoso de ambos equipos antes de debutar en la Copa América se convirtió en un duelo que terminó con dos expulsados y la indignación del DT Néstor Lorenzo por la actuación del árbitro Daniel Quintero. La fuerte entrada de Héctor Cuéllar hizo explotar al entrenador argentino.

Pitazo inicial y ‘Lucho’ Díaz demostró lo enchufado que estaba en el partido amistoso del 15 de junio. Primero, un gran desborde terminó en el gol de Jhon Arias, luego asistió a Jhon Córdoba y, por último y no menos importante, marcó un golazo al minuto 42 del primer tiempo.

La lógica dictaba que Luis Díaz iba a salir rápido en el segundo tiempo porque el partido ya estaba definido y lo que se viene para la Selección Colombia es el debut contra Paraguay en la Copa América 2024 el lunes 24 de junio a las 5:00 PM, pero Néstor Lorenzo no pensó así, y al minuto 21 de la segunda etapa la hinchada colombina pasó un susto bravo, muy bravo.

La fuerte patada a Luis Díaz en Colombia vs. Bolivia. (Foto: Getty Images)

Héctor Cuéllar se le tiró a Díaz con una plancha con los dos pies hacia adelante. La entrada fue tan fuerte que se armó un tumulto de jugadores que terminó con la expulsión de Daniel Muñoz y César Menacho. El árbitro Daniel Quintero solo le sacó tarjeta amarilla al lateral boliviano y la polémica apenas estaba empezando porque tanto el entrenador de la Tricolor como Antonio Carlos Zago iban a hablar de lo sucedido en el partido con ‘Lucho’.

El entrenador de Bolivia habló de Díaz tras la patada que casi lo lesiona

Luego de la gran actuación de ‘Lucho’ en la victoria contra Bolivia en la que casi sale lesionado, el entrenador Antonio Carlos Zago sostuvo que la Selección Colombia es una de las favoritas en la Copa América 2024 porque “tiene un jugador inmarcable que es Luis Díaz, no solo aquí jugando contra las selecciones sudamericanas, sino también en Europa es un jugador extremamente habilidoso, así que es un jugador que hace la diferencia”.

Néstor Lorenzo explicó por qué se demoró en sacar a Luis Díaz vs. Bolivia

“La gente viene a ver a Luis Díaz, tengo que jugar con Luis Díaz. Si lo tengo que sacar porque el árbitro no sabe protegerlo… No digo que pegaron demasiado, pero había jugadas en las que había que por lo menos llamarles la atención y que pasaban a medio centímetro de un golpe fuerte. Entonces, el árbitro tiene que llamar la atención. Le decíamos al (juez) de línea: ‘Escucha, dile que saque una amarilla para que frene esto porque son chicos que quieren competir y a veces lo equiparan de esa manera con alguna jugada brusca’. Si soy responsable de arriesgarlo a Luis Díaz, disculpas, pero no lo siento así, me hubiera gustado que juegue todo el partido“, afirmó Néstor Lorenzo en conferencia de prensa.