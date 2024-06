Con la grandeza de un lado por ser uno de los 23 jugadores que ganaron el único título de la Selección Colombia de mayores y con la humildad en el otro costado para hablar de una de las cosas que más le gusta en la vida, el fútbol, Eudalio Arriaga tuvo una charla en exclusiva con BOLAVIP en la que eligió al campeón de la Copa América 2001 que llevaría al seleccionado colombiano que dirige Néstor Lorenzo.

Arriaga hizo parte del equipo campeón de Colombia en la Copa América 2001 y marcó un golazo en la fase de grupos contra Chile el 17 de julio. Sabe lo que es identificar cuándo hay un grupo ganador y eso es lo que está viendo en la Tricolor de Luis Díaz, James Rodríguez y compañía.

“Hay un excelente grupo, muy buenos jugadores. Pienso que tienen una idea clara del nuevo técnico, vienen invictos, pero no me confío. No me gusta mucho creer en los invictos, pero me gusta más el juego que tiene, el nivel futbolístico y la unión de grupo. Es importante. No va a ser fácil porque las otras selecciones son muy fuertes, pero es una linda oportunidad para que nos puedan dar otra alegría al pueblo colombiano que lo necesitamos“, afirmó Eudalio Arriaga sobre la Selección Colombia que jugará la Copa América 2024.

Colombia debutará contra Paraguay en la Copa América el lunes 24 de junio a las 5:00 P.M. y la formación titular más probable sería con: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Dávinson Sánchez, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Matheus Uribe; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz y Rafael Santos Borré. A esa alineación, Arriaga le sumaría uno de los jugadores más talentosos del equipo colombiano que salió campeón de la Copa América 2001.

Eudalio Arriaga con Colombia en la Copa Confederaciones 2003. (Foto: Imago)

“La Copa América se hace venga o no venga Argentina”, fue lo que dijo la Conmebol, según Arriaga para darle luz verde al torneo continental que ganó Colombia en 2001 con la valla invicta y con el goleador del campeonato: Víctor Hugo Aristizábal (seis goles). De ese equipo campeón, el encargado de generar las ideas y conducir los tiempos del juego, fue el elegido de Eudalio para jugar y marcar diferencia en la selección colombiana de Néstor Lorenzo.

Arriaga eligió al campeón de Copa América que llevaría a la Selección de Lorenzo

BOLAVIP le pidió a Edualio Arriaga que eligiera al jugador del equipo campeón de la Copa América 2001 que llevaría al actual plantel de la Selección Colombia con la idea que marcara diferencia por lo que mostró cuando tenía su mejor momento antes de retirarse. No dudó ni un solo instante de la elección. “Giovanni Hernández. Hay veces que le hace falta la tranquilidad o la inteligencia de un jugador como Giovanni Hernández, porque todos andábamos en muy buen nivel, pero Giovanni andaba en un momento excepcional, y como estaba en ese momento lo llevaría”, dijo el exdelantero colombiano.

Los pronósticos de Eudalio Arriaga para la Copa América 2024

La Selección Colombia quedó en el Grupo D de la Copa América 2024 con Paraguay, Brasil y Costa Rica. Por el nivel en el que llega al completar 20 partidos invictos bajo la era de Néstor Lorenzo, la Tricolor fue la principal protagonista de los pronósticos de Eudalio Arriaga para la Copa América.

Equipo decepción: Bolivia.

Equipo revelación: Ecuador.

La gran figura de la Copa América: Colombia.

El jugador figura: Luis Díaz.

La final: Colombia y otro más.

El equipo campeón: Colombia.