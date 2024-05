Juan Guillermo Cuadrado reveló que un jugador con paso por la Selección Colombia no le responde el teléfono.

El exSelección Colombia que no le responde el teléfono a Juan Guillermo Cuadrado

La Selección Colombia puso primera marcha en la preparación para llegar en las mejores condiciones a la Copa América 2024 y uno de los grandes ausentes en la convocatoria es Juan Guillermo Cuadrado. Sin embargo, la importancia que tiene entre sus compañeros volvió a ser pública con un curioso mensaje.

Con la premisa de mantener aquellas figuras de Colombia que siguen con buen presente, el entrenador Néstor Lorenzo le dio el voto de confianza a Cuadrado al ponerlo como capitán en el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Una lesión en el tendón de Aquiles izquierdo solo le permitió a Juan Guillermo Cuadrado jugar las dos primeras fechas de las Eliminatorias Sudamericanas. A pesar de la ausencia en las convocatorias de la Selección Colombia, ‘El Panita’ estuvo pendiente de sus compañeros y hasta se animó hacerle un reclamo público al community manager de la Tricolor por la música que puso en una foto de Luis Díaz, James Rodríguez y Richard Ríos.

Luego de ganarse el apoyo popular de los hinchas por decir que “necesitamos que las canciones sean colombianas hahahaha no somos de Brasil. Esa es la máxima“, Cuadrado fue declarado el responsable de que ahora las publicaciones de las redes sociales de Colombia tengan canciones colombianas. Es evidente lo cercano que Juan Guillermo es con sus compañeros.

Cuadrado lleva 116 partidos con la Selección Colombia. (Foto: Imago)

El entrenador Néstor Lorenzo convocó a 28 jugadores para los partidos amistosos contra Estados Unidos (8 de junio) y Bolivia (15 de junio) a las 4:30 P.M. y 4:00 P.M., respectivamente. Juan Guillermo Cuadrado no hizo parte de esta convocatoria, por lo que se entiende que tampoco estará entre los 26 futbolistas que el DT debe elegir para la Copa América. Era el momento de hablar en redes sociales y un exjugador de la Selección Colombia iba a ser parte de los mensajes del mediocampista.

Jeison Murillo registra 32 partidos con la Selección Colombia y uno de los mejores rendimientos lo tuvo en la Copa América 2015. Marcó el gol de la victoria contra Brasil. El defensor estuvo de cumpleaños el 27 de mayo y no le respondió la llamada a Cuadrado, por lo que el volante decidió hacerlo público: “Feliz cumple. Dios siga haciendo su obra en ti. Ya que no me contesta el teléfono tocó poner foto“.

Mensaje de Cuadrado para Murillo. (Foto: Instagram / @cuadrado)

Desde Italia hablaron sobre el futuro de Cuadrado

En una temporada 2023-24 en la que solo pudo jugar 371 minutos en doce partidos por la lesión en el tendón de Aquiles izquierdo que lo llevó a ser operado, Juan Guillermo Cuadrado no seguiría en el Inter de Milán. Desde Italia hablaron del tema. “Futuro en la balanza para Juan Cuadrado. A menos de dos meses de la finalización de su contrato, el 30 de junio de 2024, el extremo colombiano nacido en 1988 no sabe si seguirá vistiendo la camiseta del Inter el año que viene”, afirmó el portal ‘CalcioMercato’.