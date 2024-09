No es el primer bonito gesto que tiene Luis Díaz con sus hinchas. En julio de 2024, antes de viajar a Inglaterra y apenas finalizó la Copa América, Lucho fue visto en el departamento de Antioquia en compañía de Daniel Muñoz. Más exactamente, ambos futbolistas se dejaron ver en el municipio de Amalfi, donde compartieron con niños y jóvenes que tienen el sueño de llegar a ser como ellos.

Luis Díaz, figura de la Premier League. (Photo by Shaun Botterill/Getty Images)

