Este gesto revela el buen momento que se vive en la Selección Colombia y el buen ambiente en la interna del grupo. Y no solo eso, sino que se ratifica como líder y todos van para donde James va. Inyecta de forma positiva mentalidad y ambición por los resultados.

Contra la Selección Chile, pese a no marcar, se destacó como el eje de ataque, siempre tenía que pasar el balón por sus pies ante el sacrificio de los marcadores chilenos por mantener su referencia. James Rodríguez no necesita correr para destilar su magia y lectura de juego. El cambio de ritmo con un solo toque y el desgaste que le propone al rival cuando el balón está en su posesión en Barranquilla, le cae muy bien a Néstor Lorenzo.

