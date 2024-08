James Rodríguez es uno de los mejores jugadores de la historia de nuestro país, incluso para muchos, el número uno. Su pasado reciente a nivel de clubes no ha sido el mejor pese a ser una estrella con la Selección Colombia. Por cada equipo que pasa sale por la puerta de atrás y genera muchas dudas para quien lo quiere contratar.

Su última experiencia fue Sao Pablo donde no tuvo la continuidad esperada y terminó saliendo sin jugar los últimos partidos. Por ahora no se sabe qué pasará con su futuro, hubo varios rumores de su regreso a Europa, pero no hubo nada en concreto.

El plazo que tiene James Rodríguez para conseguir equipo

A James Rodríguez se le acaba el tiempo para poder definir su futuro. Más allá de fichar o no con algún club, preocupa la pretemporada, pues la mayoría de clubes ya están en competencia o inician esta semana. Además, vienen partidos de la Selección Colombia donde su convocatoria es casi un hecho.

Se estima que James regrese a Europa y quedan algo más de dos semanas para que se cierre el mercado de fichajes. En Suramérica todavía tendría un poco más de tiempo, pero tendría que definir todo en los próximos días.

¿Cuándo cierra el mercado de pases en Europa?

Para nadie es un secreto que el mejor fútbol está en Europa y todos los jugadores quieren llegar a las diferentes ligas. El mercado de fichajes en las principales ligas de este continente cierra el 31 de agosto, a excepción de Inglaterra que cierra un día antes.

Varios de nuestros jugadores siguen a la espera de a qué equipo van y tienen opciones de llegar a Europa. De los que jugaron la Copa América están James Rodríguez, quien saldría de Brasil y regresaría al continente que lo vio brillar con las camisetas de Real Madrid, Bayern Múnich y Everton. Habrá que esperar en cuál equipo terminará el ‘10’ de la Selección Colombia.