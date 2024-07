Desde el Mundial de Brasil 2018, una de las canciones más representativas que tenía la Selección Colombia era ‘Gol’, interpretada por el dúo de Cali y el Dandee. Desde entonces, se convirtió en uno de los temas más escuchados cada vez que jugaba la Tricolor. Sin embargo, ha llegado una nueva melodía que se ha convertido en la absoluta sensación de la Copa América 2024. Compuesta por Ryan Castro y protagonizada por las grandes estrellas que tiene el equipo de Néstor Lorenzo.

‘El Ritmo que nos Une’ se ha convertido en el nuevo himno de la Selección Colombia. Al ritmo de la música urbana, y con mucha mezcla de los sonidos colombianos, Ryan Castro es el artista del momento gracias al tema que le compuso a la Tricolor para animar la Copa América 2024. Con el apoyo de varias empresas, lanzó este sencillo y tuvo la colaboración estelar de las figuras del equipo colombiano. Luis Díaz y Juan Fernando Quintero se sumaron e interpretaron el tema junto con el cantante antioqueño.

Letra: EL RITMO QUE NOS UNE (part. SOG y Selección Colombia)

Qué chimba, SOG

Mami, prenda la radio, encienda la tele

Y no me molesten, que hoy juega La Sele

Coja la curva, coja la L, si no está alentando

Mami, prenda la radio, encienda la tele

Y no me molesten, que hoy juega La Sele

Coja la curva, coja la L, si no está alentando

Hoy es día de fútbol, fiesta y reggaeton

Llamen los vecinos, saque el televisor

El equipo está duro y quiere salir campeón

Guarden energía para que canten el gol (gol, gol, gol)

Olé, olé, olea

La bajo de pecho y la meto de volea

Olé, olé, olea

Después del partido también se pelea

El pana está trayendo la fría

En la calle, ya se escucha algarabía

Futbolero desde que era cría

Cierren la cuadra que hoy juega la selección mía

Y hoy la moja Lucho Díaz

Qué calidoso, qué monstro, qué jugador (qué jugador)

Saque las banderas, saque el tambor

Que llegó lo más chimba, la Tricolor

Con el calor de la costa pa’ meterle el sabor

SOG, cámbiale el flow, ponelo en rancha

En tribuna, una avalancha, y La Sele en la cancha

El que se cae, se para y gana la revancha

Qué nitidez, míralo como engancha

Qué rico tú lo baila’, qué rico tú lo mueve’, mi amor

Dónde tú vaya’, yo voy

Poneme titular, mamacita, que yo soy buen jugador

Me tiene’ en concentración

Qué rico tú lo baila’, qué rico tú lo mueve’, mi amor

Donde tú vaya’, yo voy

Poneme titular, mamacita, que yo soy buen jugador

Me tiene’ en concentración

Qué rico tú lo baila’, qué rico tú lo mueve’, mi amor

Dónde tú vaya’, yo voy

Poneme titular, mamacita, que yo soy buen jugador (saga-sau)

Me tiene’ en concentración

Qué rico tú lo baila’, qué rico tú lo mueve’, mi amor

Dónde tú vayas, yo voy

Poneme titular, mamacita, que yo soy buen jugador (qué chimba, SOG)

Me tiene en concentración

To’ el mundo arriba de la silla

Esto parece el carnaval de Barranquilla

La cosa es sencilla

Si Juanes tenía la camisa negra, pues yo la tengo amarilla

Mami, prenda la radio, encienda la tele

Y no me moleste, que hoy juega La Sele

Coja la curva, coja la L, si no está alentando

Mami, prenda la radio, encienda la tele

Y no me molesten, que hoy juega La Sele

Coja la curva, coja la L, si no está alentando

(Se levantan los corazones y nos abrazamos en uno solo)

(Todos los colombianos)

(Colombia, Colombia)

(Mi patria amada, Colombia)

Compuesta por: Ryan Castro / Francisco Torres Marenco / Keityn / SOG.