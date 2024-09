La Selección Colombia parece tener todo listo para el partido de este martes ante Argentina en el estadio Metropolitano de Barranquilla. El combinado nacional quiere seguir por la senda de los buenos resultados en esta Eliminatoria, pues es el único que equipo que hasta el momento no conoce la derrota.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo vienen de empatar ante Perú en condición de visitante y esperan cerrar esta doble fecha con victoria ante Argentina, mismo rival con el que se perdió hace un mes la final de la Copa América. Los dos equipos tendrían varios cambios para este compromiso que se disputará desde las 3:30 p.m.

Esta sería la titular de Colombia para enfrentar a Argentina en Barranquilla

La primera baja confirmada de la Selección Colombia fue la de Yerry Mina, quien fue desconvocado tras recibir la tarjeta amarilla ante Perú y quedar inhabilitado para este compromiso. En la nómina titular regresaría James Rodríguez y saldría Luis Sinisterra poniendo una alineación similar a la de la Copa América.

Colombia saldría con el siguiente 11:Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Carlos Cuesta y Johan Mojica; Richard Ríos, Jefferson Lerma y James Rodríguez; Jhon Arias, Jhon Córdoba y Luis Díaz.

Por su parte, Argentina tendría el siguiente equipo: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cuti Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes; Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Paulo Dybala.

Foto de Carmen Mandato/Getty Images)

James apareció con la respuesta perfecta a la queja de Scaloni

Luego del empate contra Perú uno a uno del 6 de septiembre, el periodista Alfonso ‘Poncho’ Morales le preguntó a James en zona mixta si afecta que la mayoría de los jugadores venga de Europa y la curva de rendimiento apenas este en alza.

“No. Creo que no afecta en absolutamente en nada. Los partidos en Eliminatorias son una historia totalmente distinta. A pesar de que algunos no están jugando mucho, pero eso no tiene nada que ver. El fútbol es igual en todo el mundo“, dijo Rodríguez y apareció la respuesta perfecta a la queja de Lionel Scaloni por el estado de forma en el que llegan los jugadores a la fecha FIFA de septiembre, ya que las temporadas en Europa apenas están empezando.