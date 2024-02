La Selección Colombia Sub-23 selló una de sus peores participaciones en la historia por un campeonato Preolímpico, tras perder los cuatro partidos que jugó, recibir ocho goles y no marcar ningún tanto, es por esto que ante el lamentable rendimiento, las críticas han llovido para el entrenador Héctor Cárdenas, al que mucho le han pedido su renuncia.

Tras la dolorosa derrota ante Bolivia por 2-0 en la última jornada del grupo, el técnico Cárdenas salió a hablar en la habitual rueda de prensa ante los medios de comunicación, allí salió acompañado por los futbolistas, los cuales quisieron dar una voz de respaldo al entrenador ante las pésimas presentaciones que dejaron al equipo eliminado.

Cárdenas no ocultó su tristeza por la floja participación de Colombia, por lo que en medio de sus declaraciones en las que hacía un análisis de lo que pasó, no aguantó el llanto y se le cortó la voz.

“Es un momento duro para todos ellos, pero aquí estamos dando la cara, con honor, con dolor de patria, porque cuesta después de intentarlo. El equipo busca el camino y ha sido resiliente durante todos estos partidos. El competir hasta último momento, el dar todo por su país y esto es un aprendizaje para todos, excusas, mil disculpas a nuestro país, pero estamos seguros de que aquí hay mucho futuro, talento y el fútbol es de oportunidades y lo vamos a tener todos”, dijo Cárdenas.

El respaldo de los jugadores a Héctor Cárdenas

El que tomó la vocería por parte de los futbolistas fue Alejandro García, en donde salió a dar una voz de apoyo a Cárdenas ante los cuestionamientos, además, aseguró que gran parte de la responsabilidad de lo ocurrido en el Preolímpico fue de ellos, pero destacó la confianza que les dio el técnico, por eso salieron a respaldarlo.

“El mensaje lo estamos dando aquí. Todos venimos en presencia de lo que nos ha enseñado el profe, yo creo que todos estamos aquí, por el trabajo que él nos ha demostrado. Confió en nosotros para venir y representar al país y nosotros tenemos que apoyarlo de una u otra forma. Todos acá estamos convencidos de que es un gran ser humano, tiene un gran staff y acá estamos apoyándolo y lo seguiremos apoyando siempre”, dijo García.

¿Qué pasará con Héctor Cárdenas?

Hasta el momento, la Federación Colombiana de Fútbol no ha hecho pronunciamiento oficial sobre si Cárdenas seguirá o no al mando de las divisiones menores de la Selección Colombia, técnico que no tendría en sus planes tener una renuncia, pero se espera que en los próximos días se dé una comunicación definitiva sobre el futuro del técnico.

