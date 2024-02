Por este papelón, no hay clasificación al grupo final y mucho menos se va a ir al torneo de fútbol masculino de los Juegos Olímpicos de París 2024. El grupo de jugadores convocados prometía con muchas emociones en Venezuela, pero al final los dirigidos por el técnico Héctor Cárdenas desinflaron y no cumplieron con las expectativas en el Preolímpico. Podría ser una culpa compartida, pues también se observaron muy bajos rendimientos en los jugadores, poca creatividad en el ataque, errores en la definición y ni hablar de la zona defensiva, que fue incapaz de evitar esos ocho goles en contra.

Y no es para menos, pues la participación en el Preolímpico fue una de peores de la historia de una Selección Colombia. Los datos son contundentes, finalizó en la última posición del grupo A, sin puntos y con -8 en la diferencia de gol. Superó el nefasto récord que ya tenía la Selección Sub 17 en el Sudamericano de la categoría, donde tampoco puntúo, pero al menos marcó cuatro goles, y que también dirigía él.

Tras la dolorosa derrota ante Bolivia por 2-0 en la última jornada del grupo, el técnico Cárdenas salió a hablar en la habitual rueda de prensa ante los medios de comunicación, allí salió acompañado por los futbolistas, los cuales quisieron dar una voz de respaldo al entrenador ante las pésimas presentaciones que dejaron al equipo eliminado. Eso no parece ser suficiente para que la decisión sea inminente, pues la Federación Colombiana de Fútbol ya habría tomado una decisión al respecto.

La Selección Colombia Sub-23 selló una de sus peores participaciones en la historia por un campeonato Preolímpico , tras perder los cuatro partidos que jugó. El equipo colombiano recibió ocho goles y no marcó ningún tanto, es por esto que ante el lamentable rendimiento, las críticas han llovido para el entrenador Héctor Cárdenas , al que mucho le han pedido su renuncia. Precisamente, ya habría fecha para su salida.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.