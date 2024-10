Read more on X

Mientras avanzaba para chocar las manos con su compañero, los aplausos y los cánticos no se hicieron esperar. Las gradas del Metropolitano se hicieron sentir y le agradecen a James por su compromiso con la Selección Colombia. Sabemos que el 10 se transforma cuando se coloca la ‘Tricolor’. Todo un país conoce su historia, con algunos fracasos en su carrera, pero siempre presente con el equipo colombiano.

James Rodríguez, líder de la Selección Colombia. (Photo by Gabriel Aponte/Getty Images)

Contra la Selección Chile se destacó como el eje de ataque, siempre tenía que pasar el balón por sus pies ante el sacrificio de los marcadores por mantener su referencia. James Rodríguez no necesita correr para destilar su magia y lectura de juego en Barranquilla. El cambio de ritmo a un solo toque lo hace una figura, además del respaldo de todo el entorno. Ríos, Lerma, Luis Díaz, Arias, Córdoba o Durán, todos saben que el 10 es fundamental si les toca la pelota.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.