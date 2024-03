Una de las grandes dudas que dejó la actual convocatoria de la Selección Colombia para la Fecha FIFA de marzo fue la no convocatoria de Miguel Ángel Borja, figura de River Plate y goleador en el fútbol argentino. El atacante cordobés vive un gran presente que debería colocarlo en el equipo colombiano, pero la decisión del técnico Néstor Lorenzo sorprendió a más de uno.

En la previa del partido contra la Selección España, Néstor Lorenzo se refirió al tema de Miguel Ángel Borja y la polémica por su ausencia en el grupo de convocados. No dejó ninguna duda sobre el delantero de Tierralta y avisó al jugador que esté liste mirando un posible llamado en próximos meses.

Cabe recordar que desde que Néstor Lorenzo asumió como entrenador de la Selección Colombia el 14 de junio de 2022, decidió apostarle a un grupo de jugadores que ya conocía al haber sido el primer asistente de José Néstor Pékerman. Miguel Ángel Borja, tras darse a conocer en Atlético Nacional y Palmeiras, hizo parte de algunas convocatorias con Pékerman al mando y a Lorenzo no le es indiferente su nivel goleador. ‘El Colibrí’ estuvo en el Mundial de Rusia 2018 y la Copa América 2021. Por ahora, Néstor prefiere mantenerlo al margen de la convocatoria.

La Tricolor jugará partidos amistosos contra España (viernes 22 a las 3:30 P.M.), y Rumania (martes 26 a las 2:30 pm.). Los centro delanteros disponibles son Rafael Santos Borré, Mateo Casierra y Jhon Córdoba, quienes militan en Brasil y Rusia, respectivamente.

Con nombre propio, Néstor Lorenzo se refirió a Miguel Ángel Borja y prácticamente le dijo que se quedara tranquilo, que no desconoce su actualidad con River Plate y que podría tenerlo en cuenta en próximos meses. Si mantiene la racha goleadora, es inevitable que no lo tenga en cuenta para la Copa América 2024.

“No es bueno hablar de jugadores que no están convocados, pero a Miguel lo conozco de otro tiempo, no necesito probarlo en la Selección para saber si está o no está. Lo quiero y lo admiro. El número (de jugadores convocados) es limitado, pero sentí que había que continuar siendo coherente con el proceso y con jugadores que todavía no los vimos que tenemos que verlos, que en la Selección han jugado poco y han hecho muchos méritos en otros lados”, fue el mensaje de Lorenzo para Borja y la razón por la que no está para España y Rumania.