James Rodríguez apareció con la respuesta perfecta a la queja del entrenador de Argentina

Este partido empezó a subir de temperatura. En la previa al encuentro de la Selección Colombia contra Argentina por la octava fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, el entrenador Lionel Scaloni se quejó, pero James Rodríguez apareció con la respuesta perfecta.

Por algo lleva el número ’10’ en la espalda… ¡A los hechos! La Selección Argentina dio una muestra de la gran confianza con la que está jugando y goleó a Chile por tres a cero en la séptima fecha de las Eliminatorias. Jugaron sin Lionel Messi por estar recuperándose de una lesión en el tobillo derecho y sin Ángel Di María porque se retiró de la Albiceleste.

Sin embargo, tras el triunfo contra a Chile, Lionel Scaloni se quejó en conferencia de prensa: “Lo que hablamos de esta fecha es que, a nivel físico, técnico y de minutos, los jugadores llegaban justos. Se ha visto que después del minuto 30 y pico del segundo tiempo las fuerzas eran justas. Siempre en septiembre pasan estas cosas y ahora iremos a un lugar (Barranquilla) que hace muchísimo calor, que jugamos en un horario que para mí no tendría que ser, pero bueno… Esto es como ir a la altura prácticamente, siempre te ponen pegas y es lo que hayan decidido jugar en ese horario y allí iremos.Partido dificilísimo e intentaremos hacer lo mejor para traer un buen resultado pensando que Colombia es un buen equipo“.

¡Boom! Estas declaraciones se escucharon en territorio colombiano y estalló la polémica. Uno de los primeros en responderle al entrenador de Argentina fue el reconocido periodista colombiano Adolfo Pérez con un video que llegó a más de 138.000 reproducciones en X por, entre motivos, hablar del día más de descanso que tiene la Albiceleste respecto a la Selección Colombia para el partido que los enfrentará el próximo martes 10 de septiembre a las 3:30 P.M.

Lionel Scaloni y el escudo de la FCF. (Foto: Imago y archivo particular)

“El técnico de Argentina está inconforme con el horario del partido de Colombia en Barranquilla con ellos. Dice: ‘No debería ser’. Tampoco debió ser que ellos tengan un día más (de descanso) antes de ese partido porque jugaron el día anterior a lo que jugará Colombia contra Perú. Tampoco debió ser que ellos tuvieran tantas ventajas en los horarios y viajes de la Copa América, pero no debió ser, pero así fue, y como decía un extécnico reciente del Junior (Arturo Reyes): ‘Scaloni, a quejarse a un CAI'”, dijo Pérez en X. Y la respuesta de James Rodríguez a la otro parte de la queja del DT argentino estaba a punto de llegar.

James apareció con la respuesta perfecta a la queja de Scaloni

Luego del empate contra Perú uno a uno del 6 de septiembre, el periodista Alfonso ‘Poncho’ Morales le preguntó a James en zona mixta si afecta que la mayoría de los jugadores venga de Europa y la curva de rendimiento apenas este en alza. “No. Creo que no afecta en absolutamente en nada. Los partidos en Eliminatorias son una historia totalmente distinta. A pesar de que algunos no están jugando mucho, pero eso no tiene nada que ver. El fútbol es igual en todo el mundo“, dijo Rodríguez y apareció la respuesta perfecta a la queja de Lionel Scaloni por el estado de forma en el que llegan los jugadores a la fecha FIFA de septiembre, ya que las temporadas de Europa apenas están empezando.

Los dos jugadores que el DT de Argentina podría perder para el partido vs. Colombia

Ambos salieron con molestias musculares. Si se tiene en cuenta la formación titular de Argentina contra Chile, el entrenador argentino podría no contar con dos jugadores para enfrentar a Colombia en el estadio Metropolitano, de Barranquilla. “Nico González se hizo una ecografía y no salió nada. Es un golpe en el talón. Hoy (7 de septiembre) van a probarlo. Alexis Mac Allister tiene una molestia en el aductor y va a entrenarse diferenciado para ver si llega al martes”, publicó en X el periodista Gastón Edul, del canal TyC Sports (Deportes).

