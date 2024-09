La Selección Colombia pasa la página tras el empate ante Perú en la séptima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas y se centra en el partido contra Argentina en el Metropolitano. El DT de la Albiceleste, Lionel Scaloni compareció ante la prensa antes del viaje a Barranquilla.

La Selección Colombia se enfrentará a Argentina por primera vez desde la final de la Copa América. Los equipos se enfrentarán este martes 10 de septiembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla por la octava fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026.

Lionel Scaloni, campeón del mundo y bicampeón de América, compareció ante los medios de comunicación antes del viaje a suelo colombiano. El entrenador analizó el partido contra el combinado cafetero, que iniciará a las 3:30 pm (horario local).

La preparación de Argentina

Scaloni confirmó que el equipo trabaja en su recuperación tras el triunfo ante Chile y se refirió a los jugadores que salieron con molestias, Nico González y Alexis Mac Allister. “El equipo está bien, reponiendo fuerzas del partido del otro día. Nico entrenó diferenciado y Alexis entrenó con nosotros. Vamos a ver la evolución de estos días para decidir cómo vamos a jugar. Estamos evaluando la manera en la que vamos a jugar y valoraremos algún cambio. Esperaremos“.

El DT campeón del mundo fue cuestionado por el impacto de la ausencia de Lionel Messi. “Es difícil que un equipo no dependa de Leo. Es un futbolista único. Lo bueno que tiene este equipo es que tenemos una idea de juego independientemente de quién esté en la cancha. Pero es evidente que sin Leo al equipo le falta ese toque final que él tiene“.

El entrenador se refirió al juego a balón detenido de la Selección Colombia, asegurando que no habrá grandes cambios en su planteamiento en base a esto. “Nosotros tenemos una manera de defender. Siempre vemos a los rivales, pero no cambiaremos nuestra manera de defender. La pelota parada es un arma que tienen ellos y hay que tener cuidado“.

Condiciones complicadas en el Metropolitano

Lionel Scaloni no dio mucha importancia a las altas temperaturas de Barranquilla, pero mostró inconformidad por el horario del partido. “El horario es igual para los dos. No digo que tenga ventaja uno u otro, pero el horario no ayuda al espectáculo. El equipo que saquemos será en función de sacar el partido“.

El argentino negó que existan tensiones con los colombianos tras los últimos enfrentamientos.”Tengo amigos colombianos y son gente increíble, pero en la cancha quieren que gane su equipo. Es normal. Nunca nos encontramos nada mucho más que eso. Son gente muy querida por nosotros y creo que viceversa. Siempre nos han tratado bien“.