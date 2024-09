Tres palabras: El pedido de James Rodríguez a Lorenzo para el partido contra Argentina

James Rodríguez no fue titular en el empate vs. Perú y decidió hacerle un pedido a Néstor Lorenzo para el partido contra Argentina por Eliminatorias.

Fue el protagonista de la gran sorpresa antes de que el árbitro Esteban Ostojich diera el pitazo inicial. James Rodríguez no fue titular en el empate de la Selección Colombia contra Perú por la séptima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, pero eso no impidió que le hiciera un pedido de tres palabras a Néstor Lorenzo en vísperas del partido vs. Argentina.

¡El capitán habló fuerte y claro! El 26 de agosto de 2024, Rayo Vallecano le dio la gran noticia a Colombia que firmó a James por un año con opción de una temporada más y, finalmente, se acabó la espera para conocer el nuevo equipo del ’10’.

Sin embargo, los tiempos no le alcanzaron a James Rodríguez para debutar en LaLiga, de España, y la decisión de Néstor Lorenzo fue contundente. “Acababa de firmar contrato con su nuevo club, venía con pocos entrenamientos grupales y lo planificamos de común acuerdo que vaya sumando minutos hoy (6 de septiembre)”, sostuvo el entrenador de la Selección Colombia en conferencia de prensa.

Después de 54 días, James volvió a jugar un partido oficial y, como es costumbre, demostró lo influyente que puede ser con la camiseta número ’10’ de Colombia. El volante ingresó para el inicio del segundo tiempo, tuvo 43 toques, tres pases clave, cinco de seis balones largos completados y cobró el tiro de esquina para que Jhon Jáder Durán asistiera a Luis Díaz en el gol del empate contra Perú.

James Rodríguez en Perú vs Colombia. (Foto: X / @jamesdrodriguez)

Con 45 minutos de juego en el empate uno a uno contra Perú, James Rodríguez terminó igualado con Jhon Durán con la mejor calificación (7.4 puntos) de la Selección Colombia. Llegó la hora de que el capitán de la Tricolor hablara con la prensa y cuando le preguntaron por el partido contra Argentina no dudó en hacerle un pedido al entrenador Néstor Lorenzo.

Publicidad

Publicidad

ver también La confesión del arquero de Perú después del gol de Luis Díaz con Colombia

El pedido de James a Lorenzo para el partido contra Argentina

Colombia jugará contra la Albiceleste el próximo martes 10 de septiembre a las 3:30 P.M. en el estadio Metropolitano, de Barranquilla, y a James le preguntaron por este encuentro en la zona mixta tras la igualdad frente a Perú. En la respuesta, llegó el pedido de tres palabreas del ’10’ colombiano para Lorenzo dejándole claro lo que quiere en vísperas de enfrentar al seleccionado argentino. “Ya ahora estamos pensando en Argentina. Es un lindo partido, obviamente que todos queremos jugarlo, y bueno… Esperemos que podamos estar concentrados”, le dijo Rodríguez al canal de YouTube del periodista Alfonso ‘Poncho’ Morales.

La estadística que demuestra la gran influencia de James en la Selección Colombia

Por si a alguien le quedaba alguna duda, MisterChip (Alexis Martín-Tamayo), uno de los periodistas más famosos en el mundo del fútbol, publicó la estadística que demuestra la gran influencia del jugador número ’10’ de la Selección Colombia. “6 de los últimos 7 goles que ha marcado Colombia han llegado en acciones a balón parado y en 5 de ellos ha estado involucrado James Rodríguez“, escribió MisterChip en X.

Encuesta¿Cuál fue la calificación de James en el empate contra Perú? ¿Cuál fue la calificación de James en el empate contra Perú? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad