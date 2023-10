El empate de la Selección Colombia ante Uruguay dejó sensaciones encontradas en los hinchas y en las personas relacionadas al fútbol en el país, como sucedió con el entrenador Jorge Luis Pinto, quien se refirió a lo que fue el trámite del partido, del que no quedó muy satisfecho y cuestionó a su colega, Néstor Lorenzo.

El experimentado técnico que tiene en su historial haber dirigido a la ‘tricolor’, habló en una entrevista para la emisora Caracol Radio, allí dejó ver su análisis de lo que fue el compromiso contra los ‘charrúas’, en donde indicó que lo dejó preocupado la fase defensiva del equipo, algo que puede terminar constándole al equipo.

“Contento y no contento, no fue el mejor partido, hay cosas que no pueden pasar en la Selección Colombia. Era un partido difícil donde Uruguay nos propuso fútbol, no fue mediocre en ataque. Me preocupa que Colombia recibe mucho ataque y eso en cualquier momento es riesgo para una clasificación”, indicó el exentrenador de Millonarios.

Además, Jorge Luis cuestionó a su colega Lorenzo, mostrándose en desacuerdo en la manera como planteó el juego, como la forma en la que utilizó a algunos jugadores en posiciones que no son en las que juegan en sus clubes, además, el nortesantandereano lamentó que no se haya buscado la manera de cerrar el partido cuando faltaban pocos minutos para finalizar.

“Tengo que ser sincero, no me gustó mucho el partido. Poner a Borré en el costado y mandar a Arias al medio campo no cabe en un partido de estos tan importantes. Yo creo que un partido de local sin centro delantero no cabe en la cabeza de nadie, poner a Arias en el medio donde no se encontró nunca, así no es fácil valorar objetivamente. Con el respeto debido por ellos, un partido se tiene que saber cerrar y cerrarlo es faltando 10 o 12 minutos la línea de cuatro asegura el 2-1”.

Jorge Luis Pinto, su crítica a Frank Fabra y la opinión sobre James Rodríguez

El entrenador con pasado reciente en el Deportivo Cali, también cuestionó que James estuviera tanto tiempo en la cancha ante Uruguay, a pesar de que haya tenido una buena presentación, según Pinto, Lorenzo se demoró mucho en sustituirlo, ya que es un jugador al que todavía le hace falta para estar en bien nivel.

“Como lo he dicho yo y he sido muy crítico no venía en su momento. Ahora con el fútbol de São Paulo que conozco perfectamente le ha favorecido y va levantando. Yo creo que fue más importante y dinámico en todos los sentidos, tuvo el gol, me parece que favoreció mucho, pero aún falta. Siento que antes de tiempo tenían que cambiarlo”.

Otro de los que llevó parte de los cuestionamientos de Jorge Luis, fue el lateral de Boca Juniors, Frank Fabra, del que no estuvo a gusto con la presentación que tuvo, por lo que indicó que lo acorde era que Déiver Machado fuera el titular, siendo otro cuestionamiento para su colega Lorenzo.

“Con el debido respeto, Fabra no estaba para el partido, me parece a mí. Me parece que debió poner a Machado que venía haciendo las cosas bien, me da pena hablarlo así tan frontal, pero el manejo del partido no me gustó. Era un 2-1 ante Uruguay que es un rival tan complejo. Un equipo que aspire a cosas grandes no puede recibir tanto ataque”.

¿Cuándo es el próximo partido de la Selección Colombia?

La ‘tricolor’ se medirá ante la Selección de Ecuador el próximo martes 17 de octubre a las 6:30 PM por la cuarta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, duelo que se llevará a cabo en el estadio Rodrigo Paz Delgado de la ciudad de Quito, compromiso en el que se espera un lleno total por parte de la afición local.