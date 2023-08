La Selección Colombia femenina no consiguió el tan anhelado paso a la semifinal del Mundial de mayores, es por esto que la tristeza invadió a la hinchada, pero mucho más a las jugadoras, que soñaban con poder salir campeonas, como lo expresaron en varias oportunidades en las diferentes apariciones que hicieron.

Una de las líderes del equipo fue la capitana Catalina Usme, quien siempre se mostró muy positiva e indicando que el objetivo era llegar a la final y levantar el título, es por esto que ante la posibilidad de que este hubiese sido su último Mundial, hizo comprometer a sus compañeras más jóvenes.

Usme contó que las futbolistas se comprometieron con ella en que van a seguir por el mismo camino y serán campeonas del mundo: “El objetivo no cambia y el objetivo es ser campeonas del mundo. Esta vez no se dio, pero el objetivo no cambia en absoluto. Este grupo maravilloso tiene que volver a representar de la mejor manera al país”, dijo inicialmente Catalina.

Y después agregó: “A pesar de mis lágrimas, pude expresarles a ellas que tenían que darme la felicidad de ganar un Mundial, así sea fuera adentro o fuera de la cancha. Ellas se tienen que comprometer conmigo. Así que, hoy lloro de tristeza, pero mañana el fútbol me dará revancha aquí o en otra parte”.

Catalina de 33 años, también indicó que espera que se mantenga la mentalidad ganadora como lo tuvieron ellas en este torneo, creerse el cuento de que pueden competir de ‘igual a igual’ cualquier Selección del mundo.

Aquí las emotivas declaraciones de Cata Usme: