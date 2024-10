La Inteligencia Artificial pronostica los goles de Colombia a Chile y sus autores

“Este enfrentamiento no solo será una batalla por puntos, sino también una prueba de la capacidad de ambos equipos para adaptarse a las adversidades. La atmósfera en Barranquilla se espera eléctrica, y los aficionados están ansiosos por ver cómo se desarrolla este duelo crucial”, advierte la IA.

Chile deberá trabajar en defensa para no perder los papeles ante la agresividad de la Selección Colombia. Ricardo Gareca también se alista para atacar, pues está obligado a ganar para salir del último lugar de la tabla y aferrarse al milagro de la clasificación, así sea ir al repechaje. Cabe recordar que una de sus figuras, Carlos Palacios, dejó la concentración por problemas personales y no fue a Barranquilla.

Lo de Chile es para el olvido en estas Eliminatorias , está cerca de quedar sin posibilidades de Copa Mundo en el 2026 y el proceso de Ricardo Gareca no convence. No se ve un relevo generacional tras la época del bicampeonato de América. Los chilenos van a cumplir tres Mundiales consecutivos sin clasificar. La prensa desespera con Gareca y del resultado en Barranquilla, seguramente, dependerá su continuidad.

La Selección Colombia perdió el invicto en Eliminatorias Conmebol ante Bolivia en El Alto. Ya se pasa la página tras este doloroso resultado, cuando más era favorita al triunfo. El equipo colombiano no pierde tiempo, se recupera y se enfoca en sumar tres puntos más para acercar el sueño del Mundial 2026. En el Metropolitano de Barranquilla, enfrentará a una alicaída Selección Chile.

