Los malos recuerdos del árbitro Jesús Valenzuela que preocupan a la Selección Colombia

Por otra parte, se encargó de pitar el juego contra Perú, por las Eliminatorias a Qatar 2022, que definió la no clasificación de la Selección al Mundial. En esa misma fase clasificatoria, fue el designado en el compromiso en Quito ante Ecuador, que terminó con un doloroso 6-1 en contra, que facilitó la salida del técnico Carlos Queiroz.

La Conmebol dio a conocer el audio del VAR en el gol anulado a Davinson Sánchez Mina en el juego Colombia vs Brasil por Copa América 2024.

Richard Ríos y Daniel Muñoz discuten con el árbitro Jesús Valenzuela en la Copa América. (Photo by Ezra Shaw/Getty Images)

El árbitro Jesús Valenzuela fue el elegido para el partido de la Selección Colombia contra Chile, por la décima fecha de las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial 2026, que se jugará en el Metropolitano el próximo 15 de octubre, a partir de las 3:30 pm (hora colombiana). Los recuerdos del juez venezolano no son del agrado para la ‘Tricolor’.

