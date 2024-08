Juan Fernando Quintero parece no tener resuelto su futuro en Argentina luego de la participación con la Selección Colombia en la Copa América 2024 donde terminó como subcampeón. El volante colombiano no ha jugado con Racing y el mismo entrenador confirmó que no lo han utilizado porque tiene propuestas del exterior.

Mucho se habló de un posible regreso al país para jugar con Independiente Medellín, pero la realidad fue otra y se estima que, si se da su salida, sería para la otra parte del continente a una liga que ha ido tomando fuerza y que tiene un poder económico insuperable.

La jugosa oferta que le salió a Juan Fernando Quintero y que confirmó Racing

Una de las propuestas que aparecieron para Juan Fernando Quintero sería del fútbol de Arabia Saudita y Catar, quienes estarían dispuestas a pagar una fortuna por el traspaso del volante colombiano.

Para dejar de lado los rumores, la información fue entregada por el mismo técnico, Gustavo Costas en una conferencia de prensa. El entrenador aseguró que la no aparición de Quintero se debe a que “tiene ofertas de Arabia o Catar y veremos qué se decide en la semana”.

Por otro lado, la prensa argentina también confirmó la información. El periodista Ariel Ludueña aseguró que: “cerca de partir a Catar. En el club esperan recuperar la inversión realizada en el colombiano. Durante la semana se podría definir su salida”.



Esta sería la segunda vez que Juan Fernando Quintero jugaría en una liga exótica, pues en 2020 pasó por Shenzhen de China. En la actualidad, el volante de la Selección Colombia ha jugado un total de 36 partidos, logrando nueve goles y 5 asistencias.