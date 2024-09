Cabe recordar que la última experiencia de César Farías en el fútbol colombiano no fue buena. El 23 de enero de 2024 fue anunciado en América de Cali, pero tres meses después tuvo que abandonar la dirección técnica del club vallecaucano por malos resultados y no poder clasificar a cuadrangulares semifinales, lo que se considera un fracaso en un club grande.

En la actual Liga, Junior de Barranquilla es sexto con 12 puntos en ocho partidos jugados. Los resultados no son los esperados, pues es de los pocos clubes que tiene el calendario completo, cuando sus rivales se coloquen al día en el calendario, lo más probable es que baje posiciones. Las alarmas se activan en la Región Caribe y ya se observan algunos candidatos para reemplazar a Reyes en el equipo.

