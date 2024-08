Una de las grandes sorpresas que dejó la convocatoria del entrenador de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, fue la ausencia del delantero Miguel Ángel Borja, jugador que es figura con River Plate de Argentina, siendo el goleador y la gran figura, tanto en el campeonato argentino como en la Copa Libertadores.

Y es que en la pasada Copa América quedó evidenciado que Borja no era una de las principales cartas del técnico Lorenzo en el ataque, ya que fueron pocas las oportunidades que le dio, como quedó reflejado en los minutos en los que jugó, los cuales no fueron muchos, determinación que generó algunos cuestionamientos.

¿Por qué no convocaron a Miguel Borja?

La ausencia de Miguel Borja ha sido uno de los temas principales en los programas deportivos del país, es por esto que el periodista Carlos Antonio Vélez contó por medio de su cuenta de X, las que serían las razones por las que el atacante de River no estará en los partidos ante Perú y Argentina por la Eliminatoria.

Vélez dio su opinión sobre lo que fue la convocatoria de Colombia, pero también aprovechó para informar las razones por la que Borja no sería convocado, la cual irían porque al técnico Lorenzo no le gusta Miguel, debido a que no es un jugador relevante sin la pelota, especialmente porque no marca.

Foto: X.

“Me gustan las caras nuevas en la Selección Colombia… igual me siguen sobrando Mina (Yerry) y Arias (Santiago). A James lo acaban de contratar y ya se viene sin conocer a sus compañeros, alargando la adaptación a su nuevo club… gesto repetido… Y está claro que Borja puede marcar 1000 goles y no es elegible. Me dicen que es por qué no es importante sin el balón… cierto, pero ojo que en nómina hay otros que tampoco ayudan a marcar y ahí están…. ¡Es lo que hay!”, contó el periodista.

¿Cuáles son los delanteros convocados por Colombia?

Son 4 los centrodelanteros que convocó el técnico Néstor Lorenzo en la Selección Colombia para la doble jornada de la Eliminatoria, ellos son Jhon Durán, Rafael Santos Borré, Jhon Córdoba y Juan Camilo ‘El Cucho’ Hernández, este último es la gran novedad, siendo un futbolista que puede jugar en varias posiciones, pero últimamente se ha destacado por ser goleador en la MLS.